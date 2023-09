Le Prix Aster Guardians Global Nursing 2024 reçoit désormais les candidatures des infirmiers diplômés du monde entier. Une infirmière remportera le prix de 250 000 $ US.





Dans le cadre de ses efforts continus visant à honorer les contributions des infirmiers/infirmières à l'humanité et au secteur des soins de santé, Aster DM Healthcare a annoncé la troisième édition du Prix Aster Guardians Global Nursing. Ce prix invite les infirmiers/infirmières diplômé(e)s du monde entier à présenter leurs travaux en soumettant leurs candidatures via le site électronique : www.asterguardians.com.

Les infirmiers/infirmières peuvent postuler dans un domaine de contribution primaire et jusqu'à deux domaines secondaires, à savoir les soins aux patients, le leadership infirmier, la formation infirmière, le service social ou communautaire et les recherches/l'innovation/l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé. Les domaines secondaires de contribution peuvent être facultatifs.

Toutes les candidatures reçues suivront un processus d'examen rigoureux dirigé par un jury indépendant et le cabinet de conseil externe ? Ernst & Young LLP (EY). Le Grand Jury, composé d'un panel indépendant d'experts renommés, examinera les candidatures présélectionnées pour choisir les 10 meilleurs infirmiers/infirmières. Ces derniers seront soumis à des évaluations plus approfondies pour déterminer le gagnant final qui sera annoncé en mai 2024, à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers/infirmières.

« Le Prix Aster Guardians Global Nursing est devenu l'un des prix primordiaux dans le secteur infirmier mondial, offrant la récompense la plus élevée et accordant une plate-forme aux infirmiers/infirmières pour leur permettre de partager leurs travaux tout au long de leur parcours. Après le succès des deux premières éditions, qui ont mis en avant l'esprit de leadership, d'innovation, de service communautaire, de soins et d'éducation, nous sommes encouragés à toujours défendre la voix des infirmiers/infirmières et les aider à profiter de la reconnaissance qui leur est due », a déclaré le Dr Azad Moopen, Président fondateur et Directeur général d'Aster DM Healthcare.

À noter que l'infirmière Anna Qabale Duba du Kenya a remporté le prix lors de la première édition organisée à Dubaï en mai 2022. La deuxième édition a reçu plus de 52 000 inscriptions en provenance de 202 pays. Margaret Helen Shepherd du Royaume-Uni, une infirmière pionnière dans le domaine du diabète monogénique, a été nommée lauréate le 12 mai 2023. Elle a alloué une partie de son prix valant 250 000 $ pour soutenir les tests génétiques mondiaux auxquels ont été soumis les patients atteints du diabète monogénique en besoin.

