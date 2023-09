Déclaration de Montréal : La Diaspora Haïtienne unie pour l'avancement d'Haïti





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - La Coordination de la Convention des Acteurs de la Diaspora Haïtienne est heureuse de présenter la "Déclaration de Montréal", un appel fort en faveur de l'unité et du renouveau en Haïti. Cette déclaration est le fruit de trois jours de dialogues, de partages et de débats lors de la Convention Internationale de la Diaspora Haïtienne, qui s'est tenue du 25 au 27 août 2023 à l'Université du Québec à Montréal.

La "Déclaration de Montréal" condamne fermement la violence perpétrée en Haïti par les groupes armés et lance un appel pressant au gouvernement actuel, malgré son illégitimité, à mettre fin à cette violence qui sévit quotidiennement et qui touche profondément le peuple haïtien. De plus, elle demande aux États et organisations internationales à agir en solidarité avec le peuple haïtien dans sa quête de paix et à accueillir dignement les migrant.e.s haïtien.ne.s sur leurs territoires.

Sous le thème "Brisons les murs, construisons des ponts", la Convention a réuni plus de 300 participant.e.s de la diaspora haïtienne dont des élu.e.s, des intervenant.e.s renommé.e.s, des personnalités éminentes, ainsi que des représentant.e.s du secteur privé et de la société civile issue de différents pays. Au coeur de la Convention, des discussions approfondies ont exploré des enjeux cruciaux tels que la gouvernance, la sécurité, l'autonomisation économique, la souveraineté et la solidarité internationale, renforçant ainsi les liens entre les diasporas en vue de forger un avenir prospère pour Haïti.

La "Déclaration de Montréal" est désormais accessible en français et en anglais, version résumée et complète, pour garantir que tous ceux et celles qui souhaitent soutenir Haïti puissent le faire. Nous appelons toute personne solidaire avec Haïti à signer la Déclaration de Montréal.

La Coordination de la Convention des Acteurs de la Diaspora Haïtienne croit fermement en l'unité et en la solidarité comme fondements d'un avenir meilleur pour Haïti.

À propos

La Convention internationale de la diaspora haïtienne est un collectif d'organisations et de personnes engagées se trouvant en Haïti, au Canada, aux États-Unis, en France, en Jamaïque, en Angleterre et en République dominicaine. Ils se sont réunis autour des enjeux de la gouvernance et de la sortie de crise haïtienne en organisant cette convention internationale qui s'est tenue à Montréal. Le comité organisateur est composé des membres du Forum Haïtien Pour la Paix et le Développement Durable, du Centre Jean-Paul-Lemay, du Forum économique international des Noirs, de la Maison d'Haïti, de Konbit pour Haït, de Haiti-Jaimaca society et de United Front of the Haitian Diaspora.

