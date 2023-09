LES PRODUITS TINECO EN PROMOTION SUR CDISCOUNT !





Tineco est de retour pour de nouvelles promotions. L'événement aura lieu le 26 septembre prochain. Cette journée de promotions sera l'occasion de faire de bonnes affaires ! Petit tour d'horizon des promotions proposées par la marque.

Le Tineco Floor One S5 COMBO répond à tous vos besoins d'aspiration et de nettoyage ! Doté d'un design innovant 3-en-1, FLOOR ONE S5 COMBO est parfait pour nettoyer les bureaux, les appartements et petites maisons dotés d'un sol dur. En plus du lavage des sols, il se convertit facilement en aspirateur grande taille et en aspirateur à main léger avec plusieurs accessoires.

Le Tineco Floor One S3 Cet aspirateur/nettoyeur est efficace pour venir à bout de toutes les tâches liquides, des pires dégâts et poils d'animaux présents sur tous types de sol intérieur. Léger et sans fil, il se transporte facilement. Le capteur intelligent iLoop de Tineco indique automatiquement au Floor One S3 d'ajuster son débit d'eau, sa puissance de nettoyage et d'aspiration pour nettoyer tout ce qui se trouve sur le sol. De plus, il possède la plus grande puissance d'aspiration de sa catégorie pour une efficacité redoutable !

TINECO PURE ONE S15 ESSENTIALS

L'aspirateur aspirateur balai sans fil Pure One S15 Essential se recharge sur une base à poser au sol. Le capteur intelligent iLoop de Tineco ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du type de sol, améliorant à la fois l'autonomie et l'efficacité.

Le Pure One S15 Essentials sépare de toute sa puissance l'air et la poussière pour éviter l'encombrement du pré-filtre et la perte d'aspiration, assurant une performance optimale sans perte d'aspiration.

Tineco iCARPET est un nettoyeur de tapis doté de deux réservoirs d'eau et une large brosse à poils. Il lave et sèche les surfaces.

D'autres caractéristiques, inégalées sur le marché, complètent cet appareil :

Lavez mieux avec la technologie de lavage à chaud - Équipé d'un chauffage PTC et d'un régulateur de température, Tineco iCARPET souffle de l'air chaud afin de maintenir la température de l'eau à 40°C, éliminant les tâches plus rapidement.

- Équipé d'un chauffage PTC et d'un régulateur de température, Tineco iCARPET souffle de l'air chaud afin de maintenir la température de l'eau à 40°C, éliminant les tâches plus rapidement. Des tapis ou moquette sec en cinq passages seulement - Grâce à son mode DRY-ONLY exclusif, Tineco iCARPET sèche les tapis et moquettes lavés avec une puissance de 75°C .

- Grâce à son mode DRY-ONLY exclusif, Tineco iCARPET sèche les tapis et moquettes lavés avec une puissance de 75°C . Allez partout, nettoyez tout - Grâce à un poids de moins de 7.5kg, le Tineco iCARPET se transporte partout où se trouve les saletés et poussières. Son cordon de 6,5 mètres de long permet de nettoyer une pièce entière sans interruption.

A propos de Tineco

Fondé en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

