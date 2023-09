Dawex lance une solution Corporate Data Hub pour briser les silos de données et faciliter la circulation des données au sein d'une organisation.





Dawex, leader technologique des solutions d'échange de données, annonce aujourd'hui le lancement d'une solution Corporate Data Hub permettant à chaque multinationale et grande organisation d'accélérer la circulation interne des données au sein de ses multiples business units, départements et filiales.

Avec la technologie Dawex Data Exchange, un Corporate Data Hub favorise la collaboration en matière de données au sein des différentes entités et crée un puissant écosystème de données interne, qui répond aux réglementations sur les données et aux politiques de gouvernance des données de l'organisation. La mise en oeuvre d'un Corporate Data Hub au sein d'une organisation stimule le partage d'informations, rationalise le sourcing de données, améliore l'efficacité opérationnelle, facilite la gouvernance des échanges de données et favorise la prise de décision pour répondre aux objectifs business, stratégiques et de RSE.

Agissant comme une solution fédérée d'échange de données, un Corporate Data Hub apporte une valeur ajoutée significative complémentaires aux data fabrics ou des catalogues de données existants. Il permet aux fournisseurs de données d'une organisation de publier, distribuer et promouvoir leurs data products en interne dans un environnement de confiance, sécurisé et conforme aux réglementations en matière données. Les fournisseurs de données décident qui accède aux données, accordent des licences d'utilisation spécifiques, suivent les transactions de données et peuvent également fixer des prix de transfert internes. Simultanément, les acquéreurs de données au sein d'une même organisation, de la même équipe ou de départements, business units et filiales différents, du même pays ou d'une autre région, peuvent facilement rechercher, découvrir et accéder à ces data products. Un Corporate Data Hub élimine ainsi les silos et favorise le partage des connaissances entre les frontières, entre les entités, tout en contrôlant les accès.

La solution Corporate Data Hub de Dawex repose sur des technologies de pointe telles que les architectures distribuées et ouvertes, les standards ouverts, les identités souveraines et le Trust Framework de Gaia-X, afin de compléter et d'interopérer de manière transparente avec les systèmes de données existants des grandes entreprises. Par exemple, elle s'intègre facilement avec les gestionnaires d'identités internes, les gestionnaires d'API, les data fabrics ou les infrastructures de stockage, pour créer une valeur immédiate sans nécessiter une transformation informatique longue et coûteuse.

La technologie Dawex Data Exchange apporte sécurité, conformité, confiance, flexibilité et une architecture ouverte aux organisations qui cherchent à créer un écosystème de données de confiance et à orchestrer des échanges de données, avec un délai de mise en oeuvre de quelques semaines. De plus, les solutions de plateforme d'échange de données de Dawex sont conformes aux réglementations locales en matière de circulation de données telles que GDPR, DGA en Europe, APPI au Japon, CCPA aux États-Unis ou LGPD au Brésil.

« La contribution des données dans la prise de décisions est aujourd'hui incontournable. Un Corporate Data Hub est une solution puissante pour les organisations qui souhaitent libérer en interne le potentiel de leurs données. » précise Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex. « Un Corporate Data Hub favorise la collaboration en matière de données, brise les silos et accélère la circulation des données au sein d'une organisation. L'innovation est ainsi stimulée, les objectifs de décarbonation sont adressés, et l'organisation fait preuve d'excellence opérationnelle. »

Un Corporate Data Hub peut facilement être combiné avec d'autres modèles d'échange de données, tels qu'une Data Marketplace ou un Industry Data Hub pour répondre à l'évolution des besoins et exigences en matière d'échange de données. Cette flexibilité permet ainsi aux organisations d'optimiser leur stratégie de collaboration en matière de données.

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique des solutions d'échange de données pour partager et distribuer des data products, en toute confiance, pour tous les cas d'usage, en conformité avec les réglementations relatives aux données. Avec la technologie Dawex Data Exchange, les organisations créent des écosystèmes de données et des data spaces tels que des Data Marketplaces, des Corporate Data Hubs et des Industry Data Hubs, qui répondent aux enjeux économiques, environnementaux et de décarbonation. Reconnue Technology Pioneer par le Forum Économique Mondial, Dawex est à l'initiative d'un programme international de standardisation Trusted Data Transaction. Créée en 2015, Dawex est une entreprise française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen Orient.

25 septembre 2023 à 02:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :