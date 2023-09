Aokang, la plus grande marque chinoise de chaussures pour hommes, dévoile ses nouvelles collections à la Fashion Week de Milan





MILAN, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aokang Shoes Sales Co., Ltd. (« Aokang »), la marque n°1 de chaussures pour hommes en Chine, dévoile la nouvelle collection limitée « Juexing », qui se traduit par « éveil », au défilé sous le thème « Jue », qui apparaît à l'emblématique Fashion Week de Milan. Aokang est la première marque de chaussures chinoise à présenter ses collections à la Fashion Week de Milan.

Dans le cadre des événements parallèles de la Fashion Week de Milan, Aokang a collaboré avec le célèbre calligraphe chinois Zhu Jingyi pour organiser le spectaculaire défilé « JueXingZhongGuo », qui signifie « L'éveil de la Chine », centré sur l'art chinois à l'encre à l'eau. Zhu a épaté le public avec une performance calligraphique impressionnante, Aokang a également sorti une édition limitée de baskets pour la Fashion Week de Milan, co-marquée avec Zhu.

La collection est conçue conjointement par le créateur de chaussures italien Mirco Scoccia, qui a déjà conçu pour Bottega Veneta. Avec cette collection, Aokang introduit un nouveau concept de produit sur le marché - des chaussures athlétiques en cuir pour le travail et le confort, combinant une silhouette extérieure large et élégante, une tige en cuir haute couture et une semelle de sneaker confortable, douce et flexible :

Cuir pleine fleur de la bonne épaisseur avec des propriétés lisses, élastiques et douces, ce qui rend également les chaussures résistantes aux plis ;

La semelle extérieure avec film absorbant et support stéréoscopique est ergonomique et présente les avantages d'une élasticité et d'un amorti élevés. Le talon en TPU avec une élasticité et une tension élevées peut protéger efficacement la cheville, tandis que la semelle de la chaussure utilise du caoutchouc antidérapant qui prévient les glissades en extérieur.

La collection de chaussures « Juexing » au confort supérieur met en valeur la technologie leader mondial et auto-développée d'Aokang avec un brevet d'invention national ? le système à double circulation et de respirabilité infinie qui exploite les trois technologies de base que sont les technologies de nanotechnologie, microporeuse et de microencapsulation. trois technologies de base de la nanotechnologie, microporeux et technologies de microencapsulation.

Scoccia a déclaré que la collection « Juexing » est un symbole de confort, qu'un bon design crée l'expression de soi avec le confort comme base. L'engagement d'Aokang à innover en matière de chaussures de sport en cuir plus confortables a également montré au monde l'éveil et la confiance de la marque chinoise.

« Aokang est très heureuse d'être la première marque de chaussures chinoise à être lancée à la Fashion Week de Milan et, à l'avenir, nous continuerons à proposer des chaussures confortables qui répondent pleinement aux attentes des consommateurs », a déclaré Wang Chen, vice-président d'Aokang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219303/Wang_Chen_vice_president_Aokang_writes_eyes_a_dragon_painted.jpg

25 septembre 2023 à 02:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :