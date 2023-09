BIC choisit le système de gestion de la production Plex de Rockwell Automation pour accélérer sa transformation numérique





Rockwell Automation aide la célèbre marque à évoluer vers des opérations sans papier standardisées grâce à son système de gestion de la production (MES) Plex.

BRUXELLES, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce que son système de gestion de la production (MES) Plex a été mis en oeuvre avec succès depuis un an par BIC, leader mondial des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, dans son usine de Bizerte (Tunisie).

Chez BIC, les principaux leviers de la numérisation et de la transformation sont la standardisation de l'intégration et des processus de production entre les machines, les personnes et les couches d'activité. Le système de gestion de la production Plex MES a été choisi en raison de son large éventail de fonctionnalités et de ses capacités techniques, une solution accessible en tant que service (SaaS) basée sur le cloud assurant un soutien complet au processus de standardisation de BIC.

« Notre collaboration marque une étape majeure dans la transformation numérique des opérations de fabrication de BIC. En tirant parti de notre système de gestion de la production Plex MES, BIC peut passer à un environnement sans papier standardisé et plus efficace. Ce développement améliore les opérations tout en s'alignant sur notre objectif commun d'innovation et d'efficacité », explique Malte Dieckelmann, vice-président de Rockwell Automation en charge des ventes de logiciels d'entreprises dans la région EMEA.

Le déploiement du système de gestion de la production Plex a commencé en 2020 dans le cadre d'un projet pilote sur le site de production de BIC à Bizerte (Tunisie). Le système Plex génère des rapports en continu qui assurent une visibilité en temps réel, l'automatisation de la collecte de données et le suivi des indicateurs de performance de production. Ce projet a notamment permis d'améliorer le contrôle des stocks, de réduire les déchets, de diminuer le nombre d'erreurs dues au traitement manuel et d'améliorer l'efficacité globale des équipements (OEE), ainsi que d'automatiser l'intégration de la production, ce qui constitue un changement important pour les opérateurs en ateliers.

« Notre parcours vers la transformation numérique porte fondamentalement sur l'intégration des personnes et de la technologie pour améliorer les opérations. Le passage d'un système papier au MES Plex est un grand pas vers l'autonomie, ce qui nous permet de réagir rapidement aux problèmes, de favoriser l'amélioration continue et, à terme, d'accroître notre efficacité » ajoute Rogelio Demay, Senior Manager Information Technology Manufacturing, BIC.

Le système de gestion de la production Plex sert également de base à l'initiative de fabrication intelligente de grande envergure menée par BIC, qui comprend notamment l'intégration d'éléments supplémentaires au sein de l'usine pour accompagner le passage d'un système papier au système MES Plex et maximiser l'autonomie avec une vue à 360 degrés des ateliers de fabrication.

En tant que partenaire clé de cette initiative, Rockwell a soutenu la vision de BIC qui consistait à connecter les technologies opérationnelles et le monde de l'IoT en comblant le fossé entre ces deux univers et en les intégrant de manière transparente dans les opérations de l'entreprise, afin de fournir une source de référence unique pour les données de fabrication.

« Nous valorisons notre passé tout en misant sur l'innovation, en supprimant les silos pour intégrer la technologie et les personnes. Nous estimons que nos collaborateurs sont notre premier facteur de réussite et que l'intégration du système MES dans les activités quotidiennes représente la voie à suivre pour améliorer notre efficacité opérationnelle » a ajouté Rogelio Demay.

BIC entend poursuivre sa transformation numérique au-delà de l'usine de Bizerte. Dafni Vakasi, responsable de la fabrication intelligente chez BIC, a indiqué que cette approche sera déployée dans le usines dont dispose BIC à Athènes, à Manaus et au Mexique, le système Plex jouant un rôle majeur dans ce parcours. Cette expansion apportera également des avantages au-delà de l'usine BIC en permettant d'intégrer les fournisseurs d'une part et la livraison d'autre part afin d'atteindre pleinement les objectifs de l'industrie 4.0, notamment en extrayant des informations exploitables des données pour optimiser le processus décisionnel. Avec le soutien de Rockwell Automation, BIC va révolutionner ses opérations et établir un nouveau standard dans le domaine de l'industrie manufacturière.

our plus d'informations sur Plex MES et d'autres offres, visitez le site Rockwell Automation. Pour en savoir plus sur BIC, rendez-vous sur le site Internet de l'entreprise en cliquant ici.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'entreprise Rockwell Automation emploie environ 28 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l'entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues. Aujourd'hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC Kidstm, BIC Flextm, BodyMark by BICtm, Cello®, Djeep, Lucky Stationary, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d'affaires de BIC s'est élevé à 2 233,9 millions d'euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l'éducation. Le Groupe a reçu la note « A- » dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210818/Sami_Rogelio_BIC_TN_8.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2217587/BIC_TN_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

25 septembre 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :