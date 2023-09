La plateforme Ginger AI de Nagarro continue de redéfinir la productivité des employés et la prise de décision fluide dans l'entreprise





MUNICH, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, annonce la nouvelle génération de Ginger AI, sa plateforme innovante d'IA d'entreprise. Elle s'appuie sur la vision de Nagarro de « l'entreprise fluide », qui permet à ses clients d'être plus réactifs, plus efficaces et plus indépendants. Alors que Genome AI, une autre plateforme de Nagarro, révolutionne la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et les satisfont, Ginger AI se concentre sur la satisfaction interne, l'efficacité et l'amélioration de la prise de décision.

La plateforme Ginger AI exploite de puissants « modèles de conseil », l'IA générative et l'analyse basée sur le traitement du langage naturel (NLP), ce qui permet d'améliorer l'efficacité et l'agilité de l'entreprise. Elle rationalise l'accès aux connaissances de l'entreprise et l'alignement des employés sur les objectifs de l'entreprise, automatise les flux de travail de l'entreprise et favorise la prise de décision fondée sur les données au sein de l'entreprise. Les grands modèles de langage (LLM), les technologies d'IA et l'analyse permettent une automatisation rapide d'un large éventail de flux de travail, ce qui permet aux entreprises de répondre rapidement à l'évolution des priorités.

Ginger AI dote les entreprises d'outils qui transcendent les environnements opérationnels traditionnels. Le routage intelligent utilise des algorithmes pilotés par NLP pour acheminer automatiquement les tickets d'assistance vers les services concernés, ce qui permet d'accélérer et de minimiser les manipulations manuelles. L'analyse conversationnelle permet aux utilisateurs d'utiliser des requêtes en langage naturel pour accéder aux services et aux données, ce qui accélère la recherche d'informations. Les données personnalisées orientent les employés vers des décisions centrées sur les données, ce qui surpasse la prise de décision traditionnelle. Les rapports générés automatiquement par l'IA fournissent des données et des contenus spécifiques à l'utilisateur. L'intégration sur mesure adapte les flux d'intégration des employés aux rôles et aux besoins de chacun.

Manas Human, cofondateur de Nagarro, a déclaré : « Pour Nagarro et nos clients qui l'ont adoptée, Ginger AI a été une plateforme clé qui relie toutes les données de l'entreprise, les applications et les processus en une seule interface. Elle permet une communication hyper-personnalisée, une agilité dans la mise en oeuvre de nouveaux processus, et une utilisation intelligente des données, ce qui permet à une entreprise d'être réactive, efficace et conviviale. »

Nagarro a continuellement développé les capacités de Ginger AI. La plateforme a aidé à relever les défis posés par l'évolution des conditions commerciales, la croissance rapide et la culture du travail en tout lieu. Grâce aux progrès de l'IA, en particulier des LLM, Ginger AI est aujourd'hui dans sa version la plus puissante, offrant des capacités plus révolutionnaires que jamais. Ginger AI a parcouru un long chemin depuis ce qui était déjà une plateforme puissante .

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». Nagarro emploie environ 19 500 personnes dans 35 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nagarro.com .

25 septembre 2023 à 00:18

