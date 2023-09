L'ALGAE-TIDE, brevet exclusif de Galénic, fait ses débuts au 33e congrès de l'IFSCC





BARCELONE, Espagne, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Galénic a présenté sa recherche exclusive brevetée ALGAE-TIDE au 33e congrès de l'IFSCC en 2023, qui a également été sélectionnée pour le prix du poster de l'IFSCC. La Fédération internationale des sociétés de chimistes cosmétiques (IFSCC) est souvent considérée comme le « prix Nobel de la cosmétique ». Cette année, le congrès, qui se tient à Barcelone, en Espagne, du 4 au 7 septembre, est parrainé par l'IFSCC. La recherche brevetée de Galénic s'est distinguée parmi plus de 700 candidatures scientifiques mondiales, consolidant ainsi l'innovation de la marque dans le secteur des soins de la peau anti-âge.

L'étude révèle que l'ALGAE-TIDE, brevet exclusif de Galénic, peut non seulement activer le gène anti-âge Klotho de 365 % pour ralentir les signaux du vieillissement cellulaire et stimuler la régénération des protéines de longévité, mais aussi fournir un soin avancé à triple action au collagène. Galénic y parvient en activant l'autophagie cellulaire et en contrant les accélérateurs de vieillissement, ce qui positionne la marque à l'avant-garde de la R&D sectorielle grâce à une approche anti-âge holistique. Pionnier dans le domaine des cosmétiques, Galénic repousse constamment les limites de la recherche anti-âge. Grâce à une innovation scientifique méticuleuse, la marque intègre ses découvertes brevetées dans la troisième génération de la Crème Active Couture Secret d'Excellence, offrant à la peau des bénéfices anti-âge complets qui renforcent la souplesse et l'éclat de la jeunesse.

En tant que marque pionnière de soins de la peau depuis 45 ans, Galénic s'est toujours fait le promoteur de la recherche avancée en matière de soins de la peau, s'attirant les éloges d'organisations professionnelles académiques internationales. Lors de cet événement, la marque a été honorée, se voyant décerner le titre de bienfaiteur de niveau or de l'IFSCC. Le Dr Carmina Casas, présidente du 33e congrès de l'IFSCC, a présidé la cérémonie de reconnaissance, en présence du Dr Vania Leite, présidente du 34e congrès de l'IFSCC, qui a témoigné des réalisations de la marque.

Au sein de son comité d'organisation, l'IFSCC applique des critères rigoureux en matière de sélection des partenaires. Le président mondial de l'IFSCC, M. Lederman, a ouvertement insisté sur le fait que les marques qui collaborent doivent remplir un double mandat : faire preuve de leadership sur le marché et défendre activement la progression des technologies cosmétiques. La distinction de Galénic en tant que bienfaiteur de niveau or de l'IFSCC réaffirme la reconnaissance continue de la marque par les principales sociétés cosmétiques mondiales, soulignant sa profonde expertise en matière de science des soins de pointe de la peau.

Dans le paysage cosmétique, la recherche n'est pas seulement une activité interne ; la fusion de ressources externes est essentielle pour permettre aux marques de consolider leur position sur le marché. Galénic a conclu une alliance stratégique avec Lubrizol, leader mondial de la technologie des peptides et de la biologie cutanée, afin d'approfondir ses efforts de collaboration dans le domaine des solutions scientifiques de soins de la peau anti-âge. Cette synergie renforce l'avantage concurrentiel de la marque à l'avant-garde de l'innovation anti-âge.

