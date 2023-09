Thunder Shield Security dévoile Custos, une solution de cybersécurité révolutionnaire





TAIPEI, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Thunder Shield Security (TSS), un fournisseur taïwanais de services de sécurité de l'information, a annoncé aujourd'hui le lancement de Custos, sa plateforme de numérisation de nouvelle génération équipée d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique destinée à lutter de manière proactive contre les cybermenaces et à protéger les organisations.

Custos rationalise la cybersécurité avec une boîte à outils complète, y compris un fuzzer d'URL, un site Web, un réseau, des scanners TCP, UDP, SSL, WordPress et Drupal, et Custos Strike, l'outil de test d'intrusion automatique propriétaire de TSS. Cette plateforme unifiée est conçue pour une mise en oeuvre sans effort, s'adressant aux entreprises de toutes tailles ayant diverses exigences en matière de cybersécurité.

1) Plateforme complète de cybersécurité : Custos présente une approche de cybersécurité unifiée où Custos Strike, l'outil de test de pénétration automatique de TSS, est un élément essentiel parmi les divers outils d'analyse. La plateforme intègre de manière transparente des fonctions telles que le fuzzing d'URL et l'analyse des vulnérabilités de sites Web (pour les sites Web, les réseaux, TCP, UDP, SSL, WordPress et Drupal) dans une solution unique, rationalisant les flux de travail pour les testeurs de pénétration et les organisations.

2) Graphiques d'attaque avancés avec capacités d'apprentissage automatique de l'IA : Custos Strike va plus loin en générant des graphiques d'attaque et en utilisant l'intelligence artificielle et des techniques d'apprentissage automatique pour détecter les modèles potentiels qui signifient de nouvelles vulnérabilités, jusqu'alors inconnues ou de type zero-day. Il découvre également de nouveaux vecteurs d'attaque et effectue des attaques simulées, identifiant précisément les vulnérabilités critiques qui nécessitent une attention immédiate.

3) Efficacité et précision accrues : Custos permet aux hackers éthiques et aux organisations d'identifier de manière exhaustive les vulnérabilités, d'améliorer les positions de sécurité, d'optimiser l'allocation des ressources et de répondre aux exigences de conformité. Il rationalise les tests d'intrusion, réduisant le temps requis de quelques jours à un seul jour ou moins.

4) Réduire les fausses alarmes grâce à l'apprentissage automatique : au coeur de Custos, l'apprentissage automatique affine la détection des menaces en réduisant considérablement les fausses alarmes, ce qui permet de se concentrer sur les véritables risques de sécurité.

Custos est sur le point de devenir un élément indispensable de la stratégie de sécurité informatique de chaque organisation dans le paysage dynamique des cybermenaces. La plateforme devrait sortir d'ici la fin de 2023, avec des commentaires positifs des bêta-testeurs, y compris la société de développement Web Perfect Co. Ltd., qui souligne son potentiel en tant qu'outil de cybersécurité transformateur.

TSS accueille avec plaisir la collaboration et les investissements des partenaires de l'Union européenne pour soutenir ses prochaines phases de croissance grâce à l'injection de capitaux ou à une expertise pertinente. En particulier, TSS recherche des partenariats avec des entreprises détenant des qualifications en cybersécurité (telles que les certifications OSCP ou CEH) ou des liens avec des entreprises expertes en technologie.

Leo Lu, PDG de TSS, a déclaré : « Notre recherche perpétuelle d'innovation chez TSS nous a conduit à développer Custos. Nous sommes convaincus qu'il a le potentiel de perturber le secteur de la cybersécurité, en rendant la sécurité en ligne plus accessible et efficace pour les entreprises et les particuliers. Avec Custos, nous ne protégeons pas seulement les données, nous préservons l'avenir de la confiance numérique. »

TSS se consacre à l'intégration transparente de la sécurité de l'information dans la vie quotidienne, en permettant aux clients d'affronter les futurs défis de sécurité en toute confiance. Les parties intéressées sont invitées à contacter TSS à l'adresse [email protected] pour obtenir plus d'informations et connaître les possibilités de collaboration.

Pour en savoir plus sur TSS et Custos, visitez tssecurity.com.tw .

Pour vous inscrire rapidement, visitez tssecurity.com.tw/fr/coming-soon-03

À propos de Thunder Shield Security

Thunder Shield Security, ou TSS, est une équipe avant-gardiste qui se consacre à relever les défis de la sécurité de l'information. Fondée en 2022, notre équipe est composée de professionnels de haut niveau issus de divers milieux, y compris l'industrie informatique de Taiwan, le secteur financier de Singapour et des experts mondiaux en technologie de réseau.

Chez TSS, notre mission est claire : donner aux clients les moyens d'utiliser des solutions efficaces de sécurité de l'information. Nous tirons parti de notre vaste expérience et de nos compétences pour mettre en place des mécanismes de défense robustes contre les menaces externes de sécurité. Notre vision est de créer un réseau de protection inattaquable pour la gestion de la sécurité de l'information de nos clients.

En regardant l'avenir, TSS reste déterminé à fournir des solutions innovantes et à rester à l'avant-garde du paysage en constante évolution de la cybersécurité.

