Casio s'apprête à sortir des montres G-SHOCK League of Legends





En collaboration avec le jeu en ligne au succès planétaire

TOKYO, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie des derniers modèles de sa famille de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. Les deux nouvelles montres, la GM-B2100LL et la GA-110LL, sont le fruit d'une collaboration avec Riot Games, un leader mondial de l'e-sport, développeur et éditeur du jeu en ligne au succès planétaire League of Legends.

League of Legends est un jeu multijoueur de compétition à cinq contre cinq venu des États-Unis. Les joueurs y contrôlent des personnages appelés « champions » et combattent pour atteindre la base de leur adversaire. Grâce à un large éventail de personnages, d'images, de musique et d'autres contenus, le jeu est devenu un véritable succès planétaire.

Les nouvelles montres GM-B2100LL et GA-110LL résistantes aux chocs, respectivement basées sur le modèle GM-B2100 entièrement métallique à lunette octogonale et sur le modèle GA-110 avec son cadran tridimensionnel distinctif, évoquent l'univers du jeu réaliste avec des détails rappelant League of Legends partout, y compris le cadran, le boîtier et le bracelet.

La GM-B2100LL, inspirée par la technologie du jeu vidéo

Son design est une fusion Hextech de la magie et de la technologie du monde de League of Legends. La lunette et certaines parties du bracelet sont traitées avec une finition vieillie pour un aspect et un touché marqué par le temps. Les touches bleues sur l'écran LCD et l'aiguille des minutes représentent la couleur de la technologie Hextech.

La GA-110LL arbore les caractéristiques du personnage populaire de Jinx

La championne populaire et charismatique Jinx est représentée sur la lunette et le bracelet avec une palette de couleurs vives. Le bracelet et l'aiguille sur le cadran encastré à la position de 9 heures rappellent le lance-roquettes qui est l' « arme » signature de Jinx.

Le logo du jeu League of Legends apparaît largement sur ces montres spéciales, y compris au dos du boîtier et sur le bracelet.

Casio continue d'élargir la fanbase de G-SHOCK en offrant un éventail diversifié de nouveaux modèles collaboratifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216971/GM_B2100LL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216972/GA_110LL.jpg

24 septembre 2023 à 21:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :