Xinhua Silk Road : Le groupe Bailian joue un rôle crucial dans le développement du marché de la grande consommation de Shanghai





BEIJING, le 24 sept. 2023 /CNW/ - -- Le géant chinois du commerce de détail, Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd., a élargi sa présence sur le marché en améliorant l'influence des grands sites commerciaux, en optimisant l'offre des produits de consommation et en créant de nouveaux modèles d'affaires.

En juillet 2021, Shanghai a été choisie comme l'une des premières villes pour le développement de centres de consommation internationaux. En tant que géant commercial à Shanghai, le groupe Bailian a saisi cette opportunité stratégique en réagissant positivement et rapidement. L'entreprise a mené des activités de sensibilisation dans le cadre de ses Festivals du magasinage du 5 mai, et les ventes ont augmenté chaque année depuis.

Le Festival du magasinage de 2023 a coïncidé avec le 20e anniversaire de la création du groupe Bailian, qui a investi un total d'environ 2 milliards de yuans dans des ressources de promotion des ventes au cours du festival.

En réponse à la création de nouveaux espaces de consommation à Shanghai, le groupe Bailian encourage activement la transformation et la modernisation des enseignes commerciales, et construit actuellement deux zones internationales de consommation à l'est et à l'ouest de Shanghai.

En ce qui concerne la construction de nouveaux grands sites de consommation, Bailian a déployé des efforts en termes de service des marchandises, intégrant les affaires à la culture, à l'art, au tourisme, au sport, aux expositions, etc., créant ainsi de petits lieux caractéristiques. À titre d'exemple, le groupe Bailian a coopéré avec le musée d'histoire naturelle de Shanghai, en se basant sur la culture Guochao, et une série de boutiques ont été incubées grâce aux produits développés par les deux parties.

À partir de cette année, les emporiums du groupe Bailian ont fourni des porteurs pour les premières expositions de marques bien connues au pays et à l'étranger. Une série d'activités de marketing originales telles que la « Bailian Night » et le « Festival de la vie durable » ainsi que des diffusions en direct ont été lancées les unes après les autres, suscitant à chaque fois l'enthousiasme des consommateurs.

Pour le groupe Bailian, la consommation est un miroir qui reflète le développement économique et social d'une ville. Dans le contexte de la transformation numérique de Shanghai, le groupe a ouvert trois grands canaux en vente en ligne, mobile et hors ligne, et a reconstruit son modèle d'affaires en mettant l'accent sur divers éléments fondamentaux comme la qualité des biens, l'expérience d'achat et la qualité de la chaîne d'approvisionnement, construisant ainsi un tout nouvel organisme d'affaires numérique orienté vers l'avenir.

La création d'un centre de consommation international constitue une mission stratégique pour Shanghai dans le cadre du développement de la stratégie de « double circulation » en Chine, ainsi qu'une opportunité d'expansion pour les entreprises commerciales de Shanghai. Représentée par le groupe Bailian, avec les efforts conjoints d'autres entreprises et entités commerciales, la construction du centre de consommation international de la ville de Shanghai devient de plus en plus attrayante pour le monde et insuffle un élan plus fort au développement régional.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/336240.html

24 septembre 2023

