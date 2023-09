Retour réussi de l'échantillon de l'astéroïde Bennu





Le Canada recevra une partie de l'échantillon

LONGUEUIL, QC, le 24 sept. 2023 /CNW/ - À 10 h 52 (HE) ce matin, la capsule de retour d'échantillon de la mission OSIRIS-REx de la NASA s'est posée dans le désert de l'Utah. En échange de la contribution de l'Agence spatiale canadienne (ASC) à la mission, le Canada obtiendra une partie de l'échantillon de l'astéroïde Bennu qui sera étudié par des générations de scientifiques canadiens et du monde entier.

L'échantillon de l'astéroïde pourrait fournir des réponses à certaines questions fondamentales sur l'histoire du Système solaire et sur l'origine de l'eau et de la vie sur Terre. L'altimètre laser OLA du Canada a joué un rôle déterminant dans la mission : ce lidar a balayé l'intégralité de Bennu pour déterminer sa forme et les caractéristiques de sa surface, ce qui a permis aux scientifiques de sélectionner le meilleur site d'échantillonnage.

L'échantillon sera acheminé au centre spatial Johnson de la NASA, à Houston, pour sa conservation et sa répartition à des scientifiques et collaborateurs internationaux. Des spécialistes de l'Agence spatiale canadienne et des chercheurs canadiens participeront à la sélection de la part de l'échantillon qui sera attribuée au Canada, dont l'arrivée au centre spatial John?H.?Chapman (siège de l'ASC) est prévue pour 2024 au plus tôt. Le Canada deviendra le cinquième pays à recevoir et à conserver un échantillon prélevé dans l'espace.

Citation

« Grâce à son expertise de renommée mondiale dans le domaine de l'optique, le Canada a joué un rôle essentiel dans la plus importante mission de retour d'échantillon réalisée au-delà de l'orbite lunaire. La mission OSIRIS-REx permet au Canada d'ouvrir la voie à des recherches et à des découvertes scientifiques extraordinaires pour des générations à venir, tout en se distinguant comme chef de file mondial grâce aux efforts de ses chercheurs de réputation internationale. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Chronologie de la mission OSIRIS-REx Lancement : 8 septembre 2016 Arrivée près de l'astéroïde : 3 décembre 2018 Prélèvement de l'échantillon : 20 octobre 2020 Départ de la sonde en direction de la Terre : 10 mai 2021 Capsule de retour d'échantillon dans le désert de l' Utah : 24 septembre 2023

MDA a fabriqué l'altimètre laser OLA, en collaboration étroite avec le sous-traitant Optech, forte de son expérience dans des missions comme celle de l'atterrisseur martien Phoenix . D'une précision centimétrique jusqu'à sept kilomètres de distance, l'altimètre laser OLA est le lidar à balayage le plus perfectionné jamais utilisé dans l'exploration d'un astéroïde.

. D'une précision centimétrique jusqu'à sept kilomètres de distance, l'altimètre laser OLA est le lidar à balayage le plus perfectionné jamais utilisé dans l'exploration d'un astéroïde. L'ASC a accordé un soutien financier à des chercheurs canadiens. Expertise scientifique et en conservation Kim Tait , Ph. D., Musée royal de l' Ontario /Université de Toronto Analyse de l'échantillon - membres de l'équipe scientifique Dominique Weis , Ph. D., Université de la Colombie-Britannique Edward Cloutis , Ph. D., Université de Winnipeg Alan Hildebrand , Ph. D., Université de Calgary Michael Daly , Ph. D., Université York



Information supplémentaire

La mission OSIRIS-REx (ASC)

