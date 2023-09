L'accord entre Ford et Unifor reconnaît et récompense les employés, et crée un plan pour assurer l'avenir de l'industrie automobile canadienne





Les employés horaires de Ford Canada représentés par Unifor ratifient une convention collective de trois ans offrant d'importantes augmentations salariales, des avantages sociaux, des primes et une amélioration du régime de retraite, de même qu'une conception modernisée de l'effectif afin de soutenir l'avenir des VE

Le nouvel accord comprend des améliorations étendues en matière de salaire et d'admissibilité pendant la période de réoutillage de l'usine d' Oakville

Le contrat comprend également un investissement supplémentaire et l'augmentation des capacités à l'usine de moteurs Essex à Windsor , en Ontario

à , en L'accord prévoit aussi des congés payés supplémentaires, d'importante dispositions offrant une protection contre l'inflation ainsi qu'une progression salariale accélérée pour les employés plus récents

OAKVILLE, ON, le 24 sept. 2023 /CNW/ - La Compagnie Ford du Canada Limitée et Unifor se sont entendus sur une nouvelle convention collective nationale offrant d'importantes augmentations salariales, des primes, des congés payés supplémentaires, des améliorations au régime de retraite, d'importante dispositions offrant une protection contre l'inflation ainsi qu'une période accélérée concernant les prestations acquises pour les nouveaux employés.

Conformément à la convention collective ratifiée aujourd'hui par les employés, Ford améliore les conditions de maintien du salaire et d'admissibilité pendant la période de réoutillage de l'usine d'assemblage de véhicules électriques d'Oakville, modernisant la conception de l'effectif afin de soutenir l'avenir des VE. Le contrat prévoit également un nouvel investissement et l'augmentation des capacités à l'usine de moteurs Essex à Windsor, en Ontario, pour les moteurs de 7,3 litres.

Les employés horaires de Ford Canada bénéficient également de gains économiques historiques, y compris :

une augmentation salariale de 15 % au cours de la durée de l'accord - la plus importante hausse de l'histoire de Ford Canada et le triple de l'augmentation accordée en 2020

une prime de ratification record de 10 000 dollars canadiens pour les employés permanents à temps plein et de 4 000 dollars pour les employés temporaires

des augmentations importantes aux programmes de retraite, y compris une hausse des rentes du régime et des cotisations

une réduction de 50 % de la période de progression salariale des nouveaux employés

« Nos travailleurs de l'industrie de l'automobile représentés par Unifor sont le coeur de Ford Canada, a déclaré Bev Goodman, présidente et chef de la direction de Ford Canada. Ce contrat mise sur nos employés dévoués et talentueux qui ne ménagent aucun effort et qui restent toujours concentrés sur les travaux essentiels d'assemblage de nos véhicules et de construction de nos moteurs et de nos composants pour améliorer la satisfaction de la clientèle et assurer les services de livraison de pièces à nos plus de 400 concessionnaires. Ensemble, nous continuons de disposer de la compétence, des connaissances et des processus pour assurer la compétitivité et le succès de nos activités canadiennes. »

À propos de La Compagnie Ford du Canada Limitée

Les activités de Ford Canada englobent un siège national, trois usines de montage de véhicules et de fabrication de moteurs, trois centres de distribution de pièces et trois centres de connectivité et d'innovation. Ford emploie quelque 7 000 personnes au Canada, et 18 000 autres personnes sont employées par plus de 400 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln d'un océan à l'autre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site ford.ca.

Coordonnées : Rose Pao

Kerri Stoakley



289 838-5398

905 351-1085



[email protected]

[email protected]



SOURCE Ford of Canada

24 septembre 2023 à 12:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :