CHSLD Domaine Saint-Dominique - Fin de l'administration provisoire





QUÉBEC, le 24 sept. 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce que l'administration provisoire au centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Domaine Saint-Dominique S.E.C. n'est pas renouvelée en date d'aujourd'hui.

Au cours de la dernière année, des actions ont été mises en place afin d'assurer l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux personnes hébergées, comme la formation du personnel, l'ajout de ressources et l'amélioration des processus de la gestion. L'ensemble des efforts déployés ont permis de rehausser la qualité du milieu de vie.

Bien que l'administration provisoire soit levée, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale poursuivra son accompagnement en continu et sa collaboration afin d'assurer la pérennité des actions déployées et permettre une transition harmonieuse.

Rappelons que depuis le 30 septembre 2022, le CIUSSS de la Capitale-Nationale assurait, en vertu de la loi, l'administration provisoire du CHSLD Domaine Saint-Dominique S.E.C. Au printemps dernier, l'administration provisoire avait été prolongée pour une période d'au plus 180 jours.

Citation :

«?L'administration provisoire au CHSLD Domaine Saint-Dominique a donné des résultats concrets et a permis de rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées dans ce milieu de vie. Je remercie les équipes du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les efforts déployés au cours de la dernière année. Nous n'hésiterons jamais à utiliser l'administration provisoire afin d'assurer la sécurité des aînés et la qualité des soins et services offerts. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

L'administration provisoire d'un CHSLD privé non conventionné est possible depuis le printemps 2022, à la suite de modifications effectuées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

Il s'agit d'un levier important dont s'est doté le gouvernement afin d'assurer la qualité des soins et services dans ces milieux.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé

24 septembre 2023 à 12:00

