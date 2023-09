L'ARABIE SAOUDITE DÉVOILE LES NOMS DES PRINCIPAUX LEADERS DU TOURISME ET DES RESPONSABLES GOUVERNEMENTAUX MONDIAL QUI INTERVIENDRONT LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2023





· Plus de 500 responsables gouvernementaux, chefs d'entreprise et experts de 120 pays sont attendus à Riyad pour l'événement, faisant de la célébration de cette année la Journée mondiale du tourisme la plus importante et la plus marquante de ses 43 ans d'histoire.

· Parmi les intervenants figurent Son Excellence Ahmed Al-Khateeb, ministre du tourisme de l'Arabie saoudite ; Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies ; S.E Rosa Ana Morillo Rodriguez, secrétaire d'État au ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme de l'Espagne ; Patricia de Lille, ministre du tourisme de l'Afrique du Sud ; Julia Simpson, PDG du Conseil mondial du voyage et du tourisme, et Matthew Upchurch, PDG de Virtuoso

· La diversité des participants de haut niveau démontre l'importance de la Journée mondiale du tourisme 2023, organisée à Riyad, en vue de tracer l'avenir de la croissance du secteur touristique mondial.

RIYADH, Arabie saoudite, 24 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les détails de la liste des intervenants ont été révélés pour la Journée mondiale du tourisme (JMT) de cette année, qui se tiendra à Riyad du 27 et 28 septembre. Avec plus de 500 responsables gouvernementaux, chefs d'entreprise et experts de plus de 120 pays qui doivent se rendre à Riyad pour l'événement, le niveau de participation démontre l'importance de la WTD 2023 pour tracer l'avenir de la croissance du secteur mondial du tourisme.

La diversité des intervenants de haut niveau témoigne de l'élan collectif qui anime l'industrie pour célébrer les réussites du secteur tout en explorant les solutions à ses défis les plus pressants. Les orateurs suivants ont été annoncés aujourd'hui:

· S.E. Ahmed Al-Khateeb, ministre du tourisme de l'Arabie saoudite

· Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies

· S.E Khalid Al Falih, ministre de l'investissement de l'Arabie saoudite

· Son Altesse la princesse Haifa Bint Mohammed Al Saud, vice-ministre du tourisme

· S.E Patricia de Lille, Ministre du Tourisme d'Afrique du Sud

· S.E Nikolina Brnjac, ministre du Tourisme et des Sports de la République de Croatie

· S.E Mehmet Ersoy, ministre de la culture et du tourisme de Turquie

· S.E Rosa Ana Morillo Rodriguez, Secrétaire d'État, Ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de l'Espagne

· Julia Simpson, directrice générale du Conseil mondial du voyage et du tourisme

· Pansy Ho, secrétaire générale du Forum mondial de l'économie du tourisme

· Capitaine Ibrahim Koshy, PDG de Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

· Pierfrancesco Vago, PDG de MSC Croisières

· Greg Webb, PDG de Travelport

· Matthew Upchurch, PDG de Virtuoso

· Ritesh Agarwal, PDG de OYO

António Guterres, secrétaire général des Nations unies, a déclaré : « Le tourisme est un puissant vecteur de progrès et de compréhension mutuelle. Mais pour pouvoir en tirer tous les bénéfices, il convient de le protéger et de l'entretenir. En cette Journée mondiale du tourisme, nous reconnaissons le besoin vital d'investissements respectueux de l'environnement pour construire un secteur du tourisme qui soit bénéfique aux hommes et à la planète. Faisons donc tous plus d'efforts pour exploiter tout le potentiel du tourisme durable. Parce qu'investir dans le tourisme durable, c'est investir dans un avenir meilleur pour tous. »

Le WTD 2023 se tiendra sous le thème « Tourisme et investissements vert » dans le but d'encourager la collaboration mondiale pour examiner les opportunités d'investissement afin de renforcer la résilience de l'industrie du tourisme, en orientant le secteur vers un avenir axé sur l'investissement et le développement durable. L'événement de deux jours verra les leaders du tourisme participer à des discours d'ouverture et à des discussions de groupe centrés sur trois thèmes fondamentaux de l'OMT : les personnes, la planète et la prospérité. Les participants exploreront le pouvoir du tourisme et le rôle du secteur dans le rapprochement des cultures, la préservation de l'environnement et la promotion d'un monde plus harmonieux et interconnecté.

La première journée sera consacrée au thème de l'OMT « Tourisme et investissements verts », avec des panels portant sur le pouvoir du tourisme dans la construction de ponts, l'investissement dans les capacités humaines, le potentiel des destinations touristiques moins fréquentées, les défis et les solutions pour un avenir durable, le comblement du fossé de l'innovation et l'encouragement de l'esprit d'entreprise. Le soir du premier jour, un dîner de gala sera organisé à Diriyah, site saoudien classé au patrimoine de l'UNESCO, pour célébrer la JMT 2023.

Le Forum des leaders du tourisme se tiendra le deuxième jour et aura pour thème « Le tourisme au service des personnes, de la prospérité et du dialogue interculturel ». Une session du secteur public se penchera sur l'avenir durable de l'industrie, tandis qu'une session du secteur privé explorera les voyages continus de bout en bout. L'Arabie saoudite et la Géorgie organiseront également une séance de remise des clés de la JMT 2024, avant que la Géorgie n'accueille l'événement l'année prochaine.

L'ampleur de l'événement organisé à Riyad montre l'importance accordée par le gouvernement saoudien au développement du secteur touristique mondial. Le Royaume a été élu pour présider le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) pour 2023 et a accueilli le sommet mondial du Conseil mondial du voyage et du tourisme à Riyad l'année dernière.

Selon le récent rapport du Baromètre OMT, le Moyen-Orient a enregistré les meilleurs résultats de janvier à juillet 2023, avec des arrivées supérieures de 20 % aux niveaux d'avant la pandémie. Cette région reste la seule à dépasser les niveaux de 2019 jusqu'à présent, avec l'Arabie saoudite qui a connu une croissance extraordinaire à deux chiffres (+58 %).

À propos du ministère du Tourisme

Le ministère du tourisme d'Arabie saoudite a été créé en 2020, à la suite de l'ouverture de l'Arabie saoudite aux touristes internationaux en 2019. Le ministère est le fer de lance de la vision du Royaume visant à mettre le tourisme saoudien au premier plan. Ses efforts s'alignent sur les objectifs ambitieux du Royaume, visant à créer 1 million d'emplois pour ses citoyens, à permettre une croissance accélérée et durable grâce à des politiques axées sur l'avenir, des investissements et le développement de talents guidés par des données, à recevoir 100 millions de visites touristiques d'ici 2030, et à amplifier la contribution du secteur au PIB de 3 % à 10 %. Pour ce faire, le ministère du tourisme délivre des licences et des classifications pour les activités touristiques et élabore et approuve les règlements relatifs aux visas touristiques.

À propos de l'OMT

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'agence spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir le tourisme en tant que vecteur d'un développement égal, inclusif et durable. En collaboration avec ses États membres, les organisations internationales et le secteur privé, l'OMT promeut des voyages sûrs et fluides pour tous. L'OMT s'emploie également à faire du tourisme le fondement de la confiance et de la coopération internationale et un pilier central de la croissance et des opportunités. En tant que composante du système des Nations unies au sens large, l'OMT est à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment grâce à sa capacité à créer des emplois décents, à promouvoir l'égalité et à préserver le patrimoine naturel et culturel.

24 septembre 2023

