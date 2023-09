La France déclare croire aux solutions africaines aux crises africaines





NEW YORK, 22 September 2023 / PRN Africa / -- « En Afrique, nous croyons aux solutions africaines aux crises africaines, et nous soutenons les organisations re?gionales africaines chaque fois qu'elles demandent l'appui de leurs partenaires », a dit Mme Colonna dans un discours au débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Au Niger, la France soutient ainsi la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) « dans ses efforts pour y re?tablir un ordre constitutionnel remis en cause par la force, depuis que le Pre?sident de?mocratiquement e?lu, Mohamed Bazoum, fait face a? une tentative de putsch », a-t-elle dit.

Trouver des solutions au Soudan

Elle a aussi pris l'exemple du Soudan, où une guerre meurtrie?re fait rage depuis plus de 5 mois et où les civils sont les premie?res victimes de ce conflit.

Selon la cheffe de la diplomatie française, il est du devoir de la communaute? internationale de continuer, « sans rela?che », a? rechercher des solutions pour la paix.

« Nous demandons une nouvelle fois aux belligérants de cesser les combats et d'épargner les civils, de permettre une trêve humanitaire et de faire émerger une solution politique inclusive », a-t-elle déclaré.

Elle a enfin pris l'exemple du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), « qui depuis si longtemps repose sur les me?mes ressorts et fait les me?mes victimes ». « La? aussi, la France est en appui des me?canismes re?gionaux de re?solution des conflits, pour faciliter une solution ne?gocie?e et apaise?e », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Colonna, « la France est et restera une allie?e fiable et constante des organisations re?gionales africaines quand elles se battent pour la paix, pour le de?veloppement, pour la de?mocratie et pour la se?curite? du continent ».

Agression russe contre l'Ukraine

S'agissant de « l'agression russe contre l'Ukraine », elle a rappelé que « rien, ni moralement, ni juridiquement, ne pourra jamais justifier d'envahir son territoire voisin, de tenter des annexions par des manoeuvres indignes et d'en martyriser la population ».

« Ce que nous voyons c'est l'expression d'une brutalite? pure, capable d'user de toutes les armes, me?me celle de la faim, pour tenter de ressusciter sa chime?re impe?rialiste », a-t-elle ajouté.

Elle a observé que face a? cela, d'autres, dont la France, agissent concre?tement, en financ?ant les livraisons du Programme alimentaire mondial (PAM) au be?ne?fice des Etats les plus fragiles, en facilitant l'exportation des ce?re?ales ukrainiennes par les corridors de solidarite? de l'Union europe?enne, et en financ?ant partout dans le monde d'ambitieux programmes pour le de?veloppement des agricultures locales et pour le soutien aux cantines scolaires.

Elle a souligné que la France de?fend aussi le principe de l'inviolabilite? du patrimoine historique des nations, « cet he?ritage des cultures de l'humanité ». « A Mossoul et a? Tombouctou hier, a? Odessa ou Lviv aujourd'hui, partout la France soutient les actions de ceux qui de?fendent les tre?sors historiques de pays que la haine menace de détruire », a-t-elle dit.

Elle a ajouté que la France soutient aussi le principe de la lutte contre l'impunite? des crimes, notant que son soutien a? la Cour pe?nale internationale, s'exprime aussi bien au Sahel pour juger les djihadistes « que la France avait fait plier hier et qui de nouveau menacent une re?gion entie?re », qu'en Ukraine « ou? des crimes de guerre sont commis quotidiennement contre la population ».

« Ce qui se joue en Ukraine nous concerne tous. Si nous laissions nos principes communs e?tre transgresse?s la?-bas, ils le seront partout, si nous laissions une agression e?tre re?compense?e, d'autres se produiront, la? ou ailleurs », a-t-elle déclaré.

