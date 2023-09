Unitedprint.com collabore avec Pexels.com





La société de technologies de commerce électronique Unitedprint.com a annoncé plusieurs innovations passionnantes pour ses marques Easyprint.com et print24.com. Outre le lancement de visualisations interactives de produits en 2D et 3D, la société élargit son offre grâce à un partenariat avec Pexels.com, une société de Canva.com, et met également à la disposition de ses utilisateurs plus de 12 millions de modèles de design de la meilleure qualité.

Coopération avec Pexels.com

En étroite collaboration avec Pexels, une filiale de Canva.com, Easyprint élargit son offre à 3 millions d'images libres de droits auxquelles les utilisateurs peuvent accéder gratuitement et sans restriction pour leurs projets individuels. « Ce partenariat permettra à nos clients de donner une nouvelle dimension à leur créativité, gratuitement », souligne Fabian Frenzel, PDG de Unitedprint.com SE.

Plus de 12 millions de modèles de design pour les produits numériques et imprimés

Disposant de plus de 12 millions de modèles de design gratuits disponibles sur Easyprint.com, les utilisateurs sont totalement libres de concevoir non seulement leurs produits imprimés tels que les dépliants, les cartes postales et les cartes de visite, mais aussi une large gamme de produits numériques. Qu'il s'agisse d'invitations numériques, de cartes de voeux ou de messages sur les médias sociaux, le choix est pratiquement illimité.

Innovation en matière de visualisation 2D/3D

Outre ces nouvelles fonctionnalités passionnantes, Unitedprint.com introduit des visualisations innovantes en 2D et 3D pour l'aperçu des produits. Cette fonction permet aux utilisateurs de visualiser et de partager leurs produits imprimés personnalisés dans un cadre physique ainsi que sous forme d'animation en trois dimensions sur leurs écrans d'ordinateur et de téléphone portable. Les utilisateurs peuvent faire tourner leurs produits partageables à 360 degrés visualisés en 3D, offrant ainsi une exploration intuitive sous tous les angles.

« La combinaison entre les images de haute qualité, le large éventail de modèles de design gratuits pour les produits numériques et imprimés et les visualisations interactives 2D/3D distingue notre offre sur le marché », explique Fabian Frenzel. « Cela renforce notre position en tant que l'un des principaux fournisseurs européens de services d'impression à partir du Web ».

Perspectives

Unitedprint.com a également l'intention d'intégrer à l'avenir la réalité augmentée (RA) dans ses plateformes numériques de vente au détail. Cela permettra aux utilisateurs de superposer des images 3D de leurs créations imprimées personnalisées dans des environnements réels à l'aide de leurs appareils mobiles, offrant ainsi une expérience d'achat enrichissante et agréable.

Unitedprint.com SE est une entreprise innovante de technologies de commerce électronique qui opère au niveau mondial dans les domaines du design, du marketing, de l'impression et de l'édition. Avec environ 300 employés dans le monde entier, Unitedprint.com SE offre une large gamme de produits et de services dans les domaines de la photographie, de la décoration d'intérieur, des clubs, de la gastronomie, des hôtels, de la céramique, du textile, de l'impression grand format, des événements, du matériel promotionnel, de la technologie publicitaire et bien d'autres choses encore.

24 septembre 2023

