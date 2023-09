Négociations du secteur public - Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Montréal pour les services publics





MONTRÉAL, le 23 sept. 2023 /CNW/ - C'est par dizaines de milliers que les travailleuses et les travailleurs des services publics ont déferlé dans les rues de Montréal aujourd'hui afin d'envoyer un puissant signal au gouvernement de François Legault : ses offres déconnectées et méprisantes ne passent pas, tant auprès des 420 000 membres du Front commun qu'auprès de la population.

« La colère qui s'exprime aujourd'hui par cette manifestation, c'est celle de milliers de personnes qui, année après année, se font dire qu'il n'y en a jamais assez pour elles. Que ça coûte trop cher de rémunérer adéquatement les 78 % de femmes et les hommes qui offrent des services à la population. Elles et ils sont venus dire au gouvernement, d'une seule voix, que ça suffit,?le mépris! », lancent les porte-parole du Front commun, François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Robert Comeau, président de l'APTS.

Pour assurer l'avenir des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que de l'enseignement supérieur, il faut des améliorations importantes des conditions de travail afin d'attirer la relève et de retenir le personnel dans nos réseaux publics. Le Front commun revendique un mécanisme permanent de protection contre l'inflation ainsi qu'un enrichissement visant un rattrapage salarial général. Concrètement, pour l'année 2023, le Front commun revendique 100 $ par semaine ou l'indice des prix à la consommation (IPC) +2 % (selon la formule la plus avantageuse); pour 2024, l'IPC + 3 %; et, finalement, pour 2025, l'IPC + 4 %.

Le Front commun dénonce tout particulièrement l'arrogance du gouvernement, qui refuse de bonifier les conditions de travail alors que les services publics sont sur la corde raide. Rappelons que l'inflation prévue par le ministre des Finances est de 16,4 % pour la période de 2022 à 2027, soit 7,4 % de plus que les offres présentement sur la table.

L'opinion publique derrière les services publics

Le Front commun met en garde le gouvernement : un coup de sonde dévoilé la semaine dernière indique que la très grande majorité des Québécoises et des Québécois sont d'avis que le gouvernement doit améliorer les conditions de travail de ses employés (87 %) pour demeurer compétitif sur le marché du travail. Ils pensent également que les salaires devraient minimalement être indexés au coût de la vie (86 %).

« La population voit clair dans le jeu du gouvernement Legault. S'il persiste à vouloir appauvrir les travailleuses et les travailleurs et à dévaloriser les services publics, cela risque de lui coûter cher auprès de ses propres électeurs et électrices, des gens qui souhaitent avoir des services accessibles et de qualité, dans toutes les régions du Québec. L'avenir de nos réseaux publics, ça concerne tout le monde! », ajoutent les porte-parole du Front commun.

Vers la grève générale illimitée

La manifestation nationale pour les services publics survient alors qu'une vaste tournée d'assemblées générales est bien entamée. Rappelons que les 420 000 membres du Front commun seront appelés, jusqu'au 13 octobre, à se prononcer sur un mandat pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Devant la fermeture du gouvernement, près d'un an après avoir déposé nos demandes, nous n'avons d'autre choix que de monter la pression et d'envisager le recours à la grève. C'est une mobilisation historique et sans précédent au cours des 50 dernières années à laquelle on assiste. C'est un mandat très fort qui leur est recommandé, mais il est surtout à la hauteur des besoins criants dans nos réseaux publics. Si le gouvernement se comportait réellement comme un employeur de choix et s'il proposait de réelles améliorations, nous n'en serions pas là. Le gouvernement doit en prendre acte et se mettre sérieusement à table pour convenir d'une entente négociée, qui profitera à toute la population du Québec », concluent les porte-parole du Front commun.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

23 septembre 2023

