Pierre-Alexandre Saint-Yves reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 23 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière au compositeur et multi-instrumentiste Pierre-Alexandre Saint-Yves. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la 32e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière organisé par Culture Lanaudière à la salle Julie-Pothier de Saint-Jacques.

«?Quel artiste dynamique et polyvalent?! Compositeur, multi-instrumentiste, interprète, concepteur et vidéaste, Pierre-Alexandre Saint-Yves brille par son approche novatrice. Juxtaposant des instruments à vent à des technologies numériques, il développe des univers singuliers aux mélodies enveloppantes et envoûtantes. Sa récente réalisation Sous les eaux, destinée à un jeune public, représente l'aboutissement de plusieurs années de travail qui mérite d'être souligné?», ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Pierre-Alexandre Saint-Yves

Natif de Trois-Rivières, Pierre-Alexandre Saint-Yves s'est établi à Sainte-Béatrix dans Lanaudière en 2007. Formé en chant, le compositeur et multi-instrumentiste oeuvre et se spécialise dans le domaine de la musique sur instruments anciens en misant sur l'intégration des technologies numériques. Actif sur les scènes nord-américaines et européennes depuis 20 ans, il collabore régulièrement avec La Nef, Alkemia ainsi que les Jeunesses musicales du Canada, et avec des festivals comme Mémoire et Racines, Petite-Vallée, La Virée Trad et Montréal Baroque.

Avec les ensembles De Lònga et Cercamon, ses projets musicaux ont été récompensés à plusieurs reprises. Il a fait l'objet de capsules réalisées par Télé-Québec pour La Fabrique culturelle et il a été récipiendaire en Musique aux Grands Prix de la Culture de Lanaudière en 2015. Il est co-fondateur d'Empreinte Vague, un organisme de création en musique, danse et vidéo avec sa partenaire, la chorégraphe Julie Pilon. En savoir plus.

Pour découvrir le travail de Pierre-Alexandre Saint-Yves, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient la musicienne et compositrice Sophie Lavoie ainsi que la poète et essayiste Louise Warren.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Lanaudière

Depuis plus de 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 300 membres (artistes, artisans et artisanes, travailleurs, travailleuses et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes, artisans et artisanes. La Fabrique culturelle est sur Facebook, TikTok, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

