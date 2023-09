/R E P R I S E -- Avis aux médias - Défilé de la cérémonie du Droit de cité/





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, et Sterling Downey, conseiller de Ville du district de Desmarchais-Crawford, invitent les représentantes et les représentants des médias au défilé de la cérémonie du Droit de cité, qui sera réitéré cette année au régiment Navire canadien de sa Majesté (NCSM) Donnacona dans le cadre du centenaire de la Réserve navale et du 100e anniversaire de la présence navale à Montréal.

Date : Le samedi 23 septembre 2023



Heure : 10 h 15 : Départ du défilé à la Place d'Armes, en face de la Basilique Notre-Dame, à l'angle des rues Notre-Dame et Saint-Sulpice





10 h 30 : Arrivée du régiment NCSM Donnacona et rassemblement en face de l'hôtel de ville de Montréal



Lieu : Hôtel de ville (Édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

