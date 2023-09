Axés sur les technologies intelligentes, les produits innovants de Haier captivent le marché européen





« Conserver le vin à la bonne température rend hommage à son intégrité. » Simon, un client de Haier habitant à Paris, en France, est non seulement un décorateur d'intérieur mais aussi un connaisseur qui s'engage à respecter les plus hauts standards de qualité de mode de vie. Son domicile est rempli de nombreux appareils, principalement de marque Haier.

En France, le vin est une "forme artistique" indispensable de la vie quotidienne et les conditions de son stockage sont extrêmement rigoureuses. Simon a choisi l'armoire à vin intelligente de Haier, qui utilise un système de circulation d'air naturel pour maintenir une température et une humidité stables. L'armoire intègre également une technologie de contrôle de la lumière qui imite l'éclairage d'une cave à vin et ajuste automatiquement la température afin de préserver le profil aromatique authentique du vin. « Il est difficile de se rappeler de chaque bouteille achetée mais, avec ce refroidisseur de vin connecté, je n'ai plus besoin de chercher bouteille par bouteille », déclare Simon. Grâce à son smartphone, il peut localiser l'emplacement exact d'une bouteille donnée. D'une certaine façon, l'armoire à vin intelligente de Haier est devenue une gardienne de la culture française du vin, préservant un mode de vie raffiné grâce au déploiement d'une technologie intelligente.

Les Français portent un regard averti sur les nuances et la qualité de la vie. Non seulement Simon est un aficionado qui connaît intimement les vins de diverses catégories, mais il choisit également le réfrigérateur intelligent de Haier, capable de produire de la glace instantanément pour refroidir ses vins blancs âgés. Il utilise la machine à laver 979 Plus de Haier, mettant à profit sa fonction de lavage intelligent basé sur l'IA pour personnaliser les cycles de lavage en fonction de différents tissus comme les jeans et les chemises. De nos jours, à travers l'Europe, les produits Haier imprégnés de technologie intelligente, notamment les armoires à vin intelligentes, les réfrigérateurs interconnectés, ainsi que les machines à laver, sèche-linges et lave-vaisselles de pointe, font sensation au niveau local. Ces offres fournissent des solutions domotiques complètes répondant à une multitude de besoins de mode de vie, incluant notamment l'habillement, l'alimentation, le logement et le divertissement.

Dans le domaine de l'entretien intelligent du linge, le sèche-linge de la gamme X series 11 incorpore un système de pompe à chaleur à deux moteurs, une première dans l'industrie, qui relève des défis de longue date dans le secteur comme l'emmêlement et l'agglomération de gros articles et le séchage inefficace de plus petits articles adhérant aux parois du tambour. Dans le domaine de la cuisine intelligente, le réfrigérateur Haier de la gamme Cube 90 fait office de hub pour la connectivité du foyer. Via l'écran du réfrigérateur, les utilisateurs peuvent naviguer sur Internet, accéder à des recettes personnalisées, suivre le statut du four et bien d'autres choses encore ? rendant la préparation des repas à la fois divertissante et pratique. En créant ces expériences intelligentes novatrices, Haier a non seulement transformé les modes de vie des consommateurs européens mais aussi étendu à l'Europe et au reste du monde la capacité d'innovation de la technologie chinoise.

En Europe, moins de 5 % des foyers possèdent un climatiseur. En dehors des considérations environnementales et des facteurs culturels, le coût prohibitif de l'installation contribue également au faible taux d'adoption. En Italie, Haier a modernisé progressivement ses climatiseurs intelligents de la gamme F afin d'inclure une fonctionnalité "Easy Install" (Installation facile), adaptée spécialement aux besoins locaux. Alors qu'auparavant l'installation nécessitait une équipe de deux personnes, elle peut dorénavant être effectuée par une personne seule. Ce service permet non seulement de réduire les délais d'installation de 30 % mais aussi le temps de travail des installateurs de 60 %, rendant ainsi le processus plus efficace et économique.

Yannick Fierling, directeur général de Haier pour l'Europe, a déclaré dans une entrevue médiatique : « Nous nous efforçons d'offrir une expérience, et pas simplement un produit. C'est l'essence même de notre partenariat intelligent avec nos clients, créant des scénarios personnalisés dans leurs domiciles, leurs cuisines et leurs buanderies afin d'enrichir leurs vies. » Les offres de Haier ont répondu aux demandes du marché haut de gamme et conservent une position dominante, bénéficiant d'une faveur durable chez les consommateurs européens. Avec un taux de croissance annuel d'environ 25 % sur le marché européen, Haier est la marque chinoise à la croissance la plus rapide en Europe au cours des huit dernières années.

Ne se limitant pas à l'Europe, Haier Smart Home a profondément pénétré près de 200 pays et régions dans le monde, desservant plus d'un milliard de foyers sur la planète. Avec 35 parcs industriels, 138 centres de fabrication et un vaste réseau de 230 000 points de vente, Haier a établi des avantages multiformes ? une couverture mondiale de la marque, une synergie globale tripartite et un centre mondial collaboratif de recherche et développement.

D'un fabricant d'appareils à un fournisseur de services de mode de vie intelligent et maintenant à une marque d'écosystème pour l'Internet des Objets, Haier poursuit sans cesse son exploration d'avant-garde. Alors que la société plonge plus en profondeur dans la mondialisation, tirant parti de son système d'innovation et de recherche "10+N", Haier s'efforce en permanence de proposer aux consommateurs des solutions de vie plus intelligentes et pratiques. Émergeant de Chine pour affronter le monde, Haier prouve à l'évidence qu'en se focalisant sur les demandes des utilisateurs pour produire de l'innovation, les marques chinoises sont bien parties pour faire entrer l'environnement mondial du smart living dans une nouvelle ère.

