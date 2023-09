En collaboration avec Nippon Otis, le robot de livraison « FlashBot » de PUDU a été intégré avec succès à un ascenseur pour la première fois au Japon





Le robot peut désormais utiliser automatiquement les ascenseurs pour effectuer des livraisons d'un étage à l'autre.

SHENZHEN, Chine, 23 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics a mené avec succès un projet visant à tester l'intégration cloud entre son robot de livraison « FlashBot » et les ascenseurs, en collaboration avec la Nippon Otis Elevator Company. C'est la première fois que PUDU intègre avec succès un robot et un ascenseur au Japon.

FlashBot est un robot de livraison développé par PUDU pour la gestion numérique et l'amélioration des services dans les hôtels et les immeubles de bureaux, disponible dans le monde entier en 2021. PUDU a effectué plusieurs tests d'intégration cloud entre les robots et les ascenseurs, en utilisant la technologie Otis Integrated Dispatchtm. En analysant les différences de protocole entre différents ascenseurs et en apportant des ajustements pour s'adapter à des environnements variés, FlashBot est maintenant capable d'utiliser automatiquement les ascenseurs pour se déplacer entre les étages d'un bâtiment et effectuer des livraisons sans interaction humaine. En outre, FlashBot améliore la gestion des robots, l'expérience des employés et l'expérience client dans les hôtels et les immeubles de bureaux avec une fonctionnalité d'évitement des obstacles flexible et un service attentif et intelligent.

La technologie Otis Integrated Dispatch est une API (interface de programmation d'application) conçue pour s'intégrer à la plupart des robots de service autonomes. Cette approche API, qui permet aux robots de fonctionner de manière harmonieuse avec les ascenseurs via le cloud ou une connexion locale, est plus flexible et évolutive que les intégrations câblées traditionnelles. Le système Otis Integrated Dispatch fonctionne au niveau du groupe d'ascenseurs ; il permet une plus grande flexibilité pour ajouter des robots, y compris différents modèles provenant de fournisseurs variés, et d'augmenter l'efficacité en ayant plusieurs ascenseurs à disposition du robot.

À propos de FlashBot

FlashBot est le dernier robot de livraison de bâtiment capable de prendre l'ascenseur pour fournir un service de chambre de manière sûre et fiable. Doté d'une technologie de pointe, FlashBot fait passer le service de livraison intelligent au niveau supérieur, permettant une gestion et des services numériques avancés dans les hôtels et les immeubles de bureaux.

Évitement des obstacles en 3D de manière flexible et efficace

Utilisation de la technologie IdO pour envoyer des instructions d'utilisation entre FlashBot et d'autres équipements au sein du bâtiment via un réseau cloud

Tranquillité d'esprit grâce aux lampes UV germicides intégrées

Fonctionnement en douceur avec une suspension avancée à 6 roues indépendantes

Les principales technologies de FlashBot

PUDU SLAM

PUDU SLAM est une nouvelle solution SLAM qui intègre plusieurs capteurs tels que Lidar, caméra, UWB, RGBD, IMU, etc. C'est une technologie propriétaire de PUDU qui permet aux robots d'effectuer leurs tâches de manière plus efficace.

PLANIFICATEUR PUDU

Plusieurs robots peuvent collaborer entre eux, partager des tâches et prendre en charge la planification pour rendre la livraison plus efficace et le service plus intelligent.

PUDU CLOUD

La plateforme cloud de PUDU fournit de puissants services intelligents basés sur le cloud pour les robots de la société. La plateforme de gestion d'entreprise, la plateforme d'exploitation et de maintenance automatisée et la plateforme de collecte de scénarios de données permettent une prestation intelligente, en détectant l'état opérationnel du robot en temps réel et en prenant des décisions éclairées.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics est un leader mondial dans la conception, la R&D, la production et la vente de robots de service commercial avec près de 70 000 unités expédiées dans plus de 60 pays à travers le monde. Les robots de la société sont actuellement utilisés dans une grande variété d'industries, y compris la restauration, la vente au détail, l'hôtellerie, la santé, le divertissement et la fabrication. Fondée en 2016 et basée à Shenzhen, en Chine, sa mission est d'utiliser des robots pour améliorer l'efficacité de la production humaine et de la vie. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur Facebook , YouTube , LinkedIn , Twitter et Instagram .

À propos d'Otis

Otis offre aux individus la liberté d'entrer en contact et de prospérer au sein d'un monde plus grand, plus rapide et plus intelligent. Leader mondial dans la fabrication, l'installation et l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, nous déplaçons 2 milliards de personnes par jour et entretenons près de 2,2 millions d'unités clients dans le monde entier - le plus grand portefeuille de services de l'industrie. Vous nous trouverez dans les structures les plus emblématiques du monde, ainsi que dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les centres de transport et partout où les gens se déplacent. Otis, dont le siège social est situé dans le Connecticut, aux États-Unis, compte 69 000 employés, dont 41 000 professionnels sur le terrain, tous engagés à répondre aux divers besoins de nos clients et passagers dans plus de 200 pays et territoires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.otis.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Facebook et Twitter @OtisElevatorCo.

22 septembre 2023 à 20:31

