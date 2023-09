La CO2 Batterytm d'Energy Dome va révolutionner l'écosystème énergétique américain avec la première installation prévue pour 2026





Un développement révolutionnaire dans le stockage durable de l'énergie se profile à l'horizon pour le comté de Columbia, dans le Wisconsin, aux États-Unis, sous l'impulsion d'Alliant Energy et en collaboration avec Energy Dome et d'autres parties prenantes clés. Alliant Energy vient d'annoncer sa sélection pour recevoir une subvention fédérale pouvant atteindre 30 millions USD de l'Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) du ministère de l'Énergie des États-Unis pour le projet pionnier intitulé Columbia Energy Storage Project, un système de stockage d'énergie de 200 mégawattheures, basé sur la technologie propriétaire d'Energy Dome : la CO2 Batterytm.

Ce système de batterie visionnaire, nommé à juste titre le « Columbia Energy Storage Project », est sur le point de devenir un pionnier aux États-Unis, marquant une étape cruciale vers un avenir énergétique plus durable, fiable et rentable.

Claudio Spadacini, CEO d'Energy Dome : « C'est pour moi un honneur de faire partie de ce projet remarquable au côté d'Alliant Energy. Le Columbia Energy Storage Project marque la genèse d'une nouvelle ère, dans laquelle la CO2 Batterytm sera la pierre angulaire d'un paysage énergétique plus vert et plus efficace. Grâce à la décision prise par le DoE, nous sommes sûrs que ce projet sera la première étape d'un voyage qui verra l'adoption généralisée de notre technologie, ouvrant la voie à de nombreuses autres installations. Notre CO2 Batterytm est une solution concrète, disponible aujourd'hui, qui changera la façon dont le stockage durable de l'énergie de longue durée est adopté, le rendant plus accessible et plus efficace pour les communautés à l'échelle nationale. Avec Alliant Energy, nous façonnons un avenir plus propre et plus lumineux ».

La construction du site est prévue au sud de Portage, Wisconsin, dans la ville de Pacific, près de l'actuel Columbia Energy Center. Alliant Energy prévoit soumettre des plans de projet à la Wisconsin Public Service Commission au cours du premier semestre de 2024, la construction devant débuter en 2025 et être achevée en 2026.

À propos d'Energy Dome

Energy Dome révolutionne le stockage de l'énergie et contribue à la décarbonation du réseau en rendant l'énergie solaire et éolienne distribuable 24/7. La société a conçu et développé la CO2 Batterytm, un système de stockage d'énergie de longue durée grâce auquel le stockage d'énergie de longue durée est aujourd'hui viable à l'échelle mondiale. Les propriétés du dioxyde de carbone permettent au système de stocker l'énergie de manière efficace et rentable, avec une empreinte modulaire et indépendante du site. Les CO2 Batteriestm emploient des composants facilement disponibles, prêts à l'emploi, issus de chaînes d'approvisionnement fiables et déjà en place, offrant ainsi une voie évolutive pour le stockage de quantités massives d'énergie renouvelable intermittente et pour l'accélération de la transition énergétique. Pour plus d'informations, veuillez consultez le site energydome.com.

À propos d'Alliant Energy

Alliant Energy Corporation (NASDAQ : LNT) fournit un service d'énergie réglementé à 995 000 clients pour l'électricité et 425 000 clients pour le gaz naturel dans l'Iowa et le Wisconsin. La mission d'Alliant Energy est de fournir des solutions énergétiques et un service d'exception sur lequel les clients et les communautés peuvent compter ? en toute sécurité, efficacement et de manière responsable. Interstate Power and Light Company (IPL) et Wisconsin Power and Light Company (WPL) sont les deux sociétés d'énergie publique d'Alliant Energy. Alliant Energy figure au Nasdaq CRD Sustainability Index, au Gender-Equality Index de Bloomberg et au S&P 500. Pour plus d'informations, rendez-vous sur alliantenergy.com.

22 septembre 2023 à 16:20

