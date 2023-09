BLACK BEAR SPORTS GROUP CHOISIT LE LOGICIEL BOND SPORTS POUR PROPULSER TOUTES SES INSTALLATIONS ET SA PROGRAMMATION





Bond Sports, un logiciel à croissance rapide, est choisi comme plateforme logicielle de gestion des installations par le plus important propriétaire et exploitant de patinoires au pays

BOCA RATON, Floride, 22 septembre 2023 /CNW/ - Bond Sports , le principal logiciel de gestion d'installations de l'industrie des sports récréatifs et du conditionnement physique, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Black Bear Sports Group, le plus grand propriétaire et exploitant de patinoires aux États-Unis. Dans le cadre de ce partenariat de cinq ans, le logiciel Bond Sports alimentera les 36 installations de Black Bear, 34 clubs de hockey pour les jeunes et 4 ligues de hockey.

« Nous sommes très chanceux d'avoir rencontré Bond Sports sur notre route, et notamment Marc, Matt et leur équipe, a déclaré Murry N. Gunty, fondateur et PDG de Black Bear Sports Group. L'industrie du hockey pour les jeunes est enlisée dans de vieilles technologies, lesquelles ne permettent pas de gérer les rapports d'entreprise, un aspect essentiel pour que nous puissions offrir les meilleurs produits et services à nos clients. Bond Sports, avec son approche axée sur le client, nous a aidés à révolutionner et à simplifier notre système d'inscription et de point de vente de première ligne au niveau de la patinoire, ainsi que nos systèmes de planification des horaires et de production de rapports pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte : les personnes qui fréquentent nos patinoires. Je crois que Bond Sports changera tellement la donne dans notre entreprise qu'il deviendra le seul logiciel utilisé dans les patinoires (et peut-être dans toutes les installations sportives pour les jeunes) en quelques années seulement. »

Le partenariat fait de Bond Sports la plateforme de gestion de bout en bout pour tous les secteurs d'activité de Black Bear, y compris la programmation et l'inscription au club, la location d'installations et la gestion des membres. Bond Sports construira également les sites Web de Black Bear et opérera les calendriers de ses installations et les paiements en ligne. « Black Bear est le plus grand propriétaire et exploitant de patinoires aux États-Unis, et il continue d'investir dans la création de meilleures expériences pour les consommateurs, a déclaré Marc Rothschild, cofondateur et président de Bond Sports. Murry et son équipe élargie ont été des partenaires fantastiques, et nous avons hâte de contribuer à la croissance incroyable de Black Bear. »

Bond Sports vise une rentabilité accrue pour ses clients exploitant des installations de sports récréatifs et de conditionnement physique grâce à : 1) des expériences d'inscription en ligne améliorées pour les consommateurs; 2) une interface administrative plus intuitive que le personnel peut facilement apprivoiser et utiliser; 3) des rapports financiers et des analyses à l'échelle de l'entreprise.

« Bien que les industries du sport récréatif et du conditionnement physique continuent de croître rapidement, elles n'ont pas les logiciels nécessaires pour gérer et comprendre facilement les principaux moteurs de leurs activités, a déclaré Matt Minoff, cofondateur et chef de la direction de Bond Sports. Bond Sports est la première plateforme logicielle qui aide les propriétaires et les exploitants à unifier leur entreprise sur une plateforme holistique pour tous leurs emplacements et secteurs d'activité. »

À propos de Bond Sports

Bond Sports est la principale solution logicielle pour le marché des sports récréatifs et du conditionnement physique. Nous aidons toute personne qui possède ou exploite une installation sportive à mieux gérer ses terrains, patinoires, piscines, gymnases ou autres espaces. Cela comprend des outils de gestion des calendriers, les locations/événements, la gestion des programmes et l'inscription à ceux-ci, les adhésions, les systèmes de point de vente et les rapports financiers et analyses connexes. Notre nom découle de notre conviction que le sport peut créer des liens durables entre les personnes et les collectivités. En fournissant aux installations une plateforme complète de gestion des installations, Bond Sports contribue à la croissance des affaires de nos partenaires et à l'amélioration de l'accès pour les participants.

À propos de Black Bear Sports Group : Black Bear Sports Group, Inc. est une entreprise privée créée par MurryGunty et Blackstreet Capital Holdings, LLC en 2015 qui investit dans des installations sportives et de divertissement, des équipes et des événements sportifs pour les jeunes. Les arénas de Black Bear sont propres, gérés par des professionnels et offrent des programmes récréatifs de calibre mondial. Black Bear se concentre sur les patinoires des régions métropolitaines présentant des caractéristiques démographiques attrayantes, les marchés où sont implantés des clubs de la Ligue nationale de hockey et les arénas hébergeant des clubs de hockey pour les jeunes. Black Bear offre non seulement la capacité d'acquérir des arénas sains et stables, mais aussi l'expertise nécessaire pour transformer des installations mal gérées ou dont le rendement est insuffisant. Black Bear est le plus important propriétaire et exploitant de patinoires aux États-Unis. Son empreinte totalise 36 installations dans l'ensemble des États-Unis avec 68 surfaces glacées intérieures, 4 terrains de gazon intérieurs, 34 clubs de hockey pour les jeunes, 4 ligues de hockey ( Atlantic Hockey Federation , Atlantic Girls Hockey Federation , Tier 1 Hockey Federation , NationalGirls Hockey League ), une entreprise organisatrice de tournois ( Defender Hockey Tournaments ), 7 franchises de hockey junior « A », membres des ligues United States Hockey League, North American Hockey League, USPHL, NCDC, USPHL Premier et Elite, Eastern Hockey League et Foundry Adult Hockey , la plus importante organisation de hockey pour adultes aux États-Unis.

