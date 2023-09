Une pièce à la fois : Turnitin développe un puzzle interactif de rédaction basée sur l'IA





Le nouveau puzzle de la société Edtech donne aux éducateurs des ressources pour explorer tous les aspects de la rédaction basée sur l'IA, et pas simplement seulement pour permettre l'identification de ce type d'écriture

OAKLAND, Californie, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Si l'on en croit les statistiques d'une étude récente, 48 % des élèves ont essayé d'utiliser les outils générés par l'IA, tandis que 71 % des instructeurs et des administrateurs n'ont jamais utilisé ce type d'outils, et 32 % ont déclaré qu'ils ne connaissaient même pas ces outils. Compte tenu de cela, il est facile de voir pourquoi nombreux sont ceux qui concentrent leur énergie sur l'identification de l'écriture IA dans les travaux soumis par les étudiants.

Cependant, en examinant dans un contexte pédagogique la rédaction basée sur l'IA à travers le prisme d'une seule pièce du puzzle, à savoir identifier la rédaction basée sur l'IA dans les travaux soumis par les étudiants, les établissements et les éducateurs n'ont pas une image exacte de la situation.

Souhaitant apporter sa contribution, Turnitin a lancé une ressource interactive de rédaction basée sur l'IA qui met en évidence les nombreuses pièces qui composent ce puzzle plus vaste, complexe et en constante évolution, notamment : la mise à jour des politiques académiques, l'amélioration des compétences en IA, l'adoption de nouvelles méthodes de notation et les échanges avec les élèves et étudiants sur une utilisation éthique de l'IA. Répartis en différents groupes, en fonction du type de public auquel ils appartiennent (éducateurs, administrateurs et institutions), les utilisateurs peuvent cliquer sur les pièces du puzzle pour accéder aux articles de blog d'experts, aux ressources, aux études tierces et aux manuels de Turnitin.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page d'accueil de Turnitin sur la rédaction basée sur l'IA .

À propos de Turnitin

Turnitin est une entreprise mondiale dédiée à assurer l'intégrité de l'éducation et à améliorer de manière significative les résultats d'apprentissage. Depuis 25 ans, Turnitin s'associe à des établissements d'enseignement pour promouvoir l'honnêteté, la cohérence et l'équité dans tous les domaines et types d'évaluation. Les produits Turnitin sont utilisés par les établissements d'enseignement et les programmes de certification et de licence pour maintenir l'intégrité et augmenter les performances d'apprentissage, et par les étudiants et les professionnels pour rédiger des travaux originaux et de qualité.

Turnitin a des bureaux en Australie, en Allemagne, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique, aux Pays-Bas, en Suède, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Plus de 16 000 établissements d'enseignement, éditeurs et entreprises utilisent les services de Turnitin : Gradescope by Turnitin, iThenticate, Turnitin Feedback Studio, Turnitin Originality, Turnitin Similarity, ExamSoft by Turnitin, ProctorExam et Ouriginal.

