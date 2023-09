Invitation aux médias - Québec annonce des investissements pour contrer la violence armée à Laval





QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel ainsi que le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, convient les représentants des médias à une conférence de presse visant à annoncer de nouveaux investissements en matière de ressources policières à Laval. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de M. Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval, et de M. Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le 25 septembre, à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Cette confirmation, de même que le lieu où se tiendra l'événement, leur seront envoyés vers 8 h le 25 septembre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 25 septembre 2023 Heure : Lieu : 9 h 30 Laval

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

22 septembre 2023 à 14:18

