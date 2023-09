Premier rapport d'inventaire de la population de caribous forestiers Detour





QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce la publication du premier rapport d'inventaire couvrant la totalité de l'aire de répartition de la population de caribous forestiers Detour, qui chevauche le Québec et l'Ontario. Le rapport d'inventaire a permis d'établir un premier portrait de cette population dont l'abondance est estimée entre 446 et 465 individus.

Réalisé à l'hiver 2022, cet inventaire est le fruit d'une collaboration financière et logistique entre le gouvernement du Québec, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), la compagnie forestière Green First, les compagnies minières Agnico Eagle Mining Limited et Hecla Québec, ainsi que le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

La comparaison des résultats de cet inventaire avec ceux des travaux réalisés antérieurement dans des secteurs fréquentés par la population Detour est limitée puisque ces derniers ne couvraient que certaines portions de l'aire de répartition de la population. Néanmoins, plusieurs signes semblent indiquer que la population Detour aurait diminué depuis les années 1980. Toutefois, au moment de l'inventaire, la population était composée d'environ 22 % de faons, un taux de recrutement qui a possiblement permis une croissance de la population en 2021-2022.

Le gouvernement du Québec planifiera d'autres inventaires avec ses partenaires afin d'obtenir des indicateurs démographiques représentatifs de l'état de l'ensemble de la population et de suivre son évolution au cours des prochaines années.

Pour consulter le rapport : https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/inventaire-aerien-caribous-forestiers-detour.pdf.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et réalisations : environnement.gouv.qc.ca.

22 septembre 2023

