En axant ses activités autour de l'acide hyaluronique, Jinan favorise l'économie de la beauté





JINAN, Chine, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La ville de Jinan produit plus de 770 tonnes d'acide hyaluronique par an et a développé un groupe d'entreprises de premier plan dont font partie Bloomage Biotech et Shandong Freda Biotech Co, Ltd. Ces entreprises représentent l'avant-garde de l'industrie, avec des niveaux d'industrialisation, de production et de volume de ventes d'acide hyaluronique parmi les plus élevés en Chine et dans le monde.

L'acide hyaluronique, un polysaccharide naturel largement répandu dans la matrice extracellulaire des animaux et des humains, était autrefois extrait d'organismes tels que la crête de coq et l'oeil de boeuf, ce qui était peu pratique à produire et coûteux. Cependant, dans les années 1990, Guo Xueping, scientifique en chef et directeur général adjoint de Bloomage Biotech, et son équipe ont développé la technologie de fermentation microbienne pour la production d'acide hyaluronique dans la zone d'innovation de Jinan. Cette avancée a permis de réduire considérablement le coût de production de l'acide hyaluronique et a rendu possibles la production de masse en Chine ainsi que l'approvisionnement à l'échelle mondiale. En 2011, l'équipe de R&D de Bloomage Biotech a mis au point la technique du « découpage enzymatique » pour la production à grande échelle d'acide hyaluronique oligomérique de faible poids moléculaire, étendant ainsi son application à des domaines tels que les solutions pour lentilles de contact, les contraceptifs, les cosmétiques et les articles de toilette. En 2021, la part du marché mondial des matières premières de l'acide hyaluronique détenue par la Chine est passée à plus de 87 %, ce qui a créé un modèle industriel où « le monde se tourne vers la Chine pour l'acide hyaluronique, et la Chine se tourne vers Jinan pour l'acide hyaluronique ».

Selon le bureau de l'information du gouvernement populaire municipal de Jinan, en 20 ans, Jinan a réussi à construire une industrie compétitive à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Jinan aspire à un écosystème industriel plus dynamique et une vision industrielle à plus long terme. À cette fin, la zone d'innovation de Jinan et Bloomage Biotech vont collaborer pour créer la Global Hyaluronic Acid Valley, qui englobera médicaments innovants, dispositifs médicaux haut de gamme, produits de soins de la peau fonctionnels, investissements financiers et bien d'autres choses encore. L'investissement total pour ce projet devrait dépasser les 24 milliards de yuans.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442335

Légende : Des journalistes de différents pays visitent les locaux de Bloomage Biotech.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2217262/1.jpg

22 septembre 2023 à 13:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :