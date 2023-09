Montréal bonifie son programme de subventions pour l'adaptation de domicile et en facilite l'accès





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais en situation de handicap, la Ville de Montréal bonifie financièrement son programme de subventions pour l'adaptation de domicile (PADM) et annonce des améliorations pour accélérer et faciliter le traitement des demandes. Ces importantes mises au point visent notamment à permettre l'accès au programme à un plus grand nombre de bénéficiaires, à réduire les délais d'attente et à offrir une meilleure couverture des besoins d'adaptation, dans un contexte où les coûts de construction ne cessent d'augmenter.

Les personnes en situation de handicap peuvent maintenant bénéficier d'une subvention maximale de 24 000 $ pour effectuer certains travaux peu complexes à leur domicile, sans qu'il soit requis de soumettre un rapport d'ergothérapie. Ce nouveau volet au programme vise à simplifier les demandes et réduire les délais pour obtenir de l'aide financière.

Pour les demandes plus complexes qui requièrent les services d'un ergothérapeute, le montant maximal de subvention sera majoré afin d'atteindre 50 000 $ par demande admissible, une bonification de 43 % par rapport à la subvention maximale actuelle.

Dans le but d'assurer aux personnes en situation de handicap un logement adapté à leurs besoins, ce programme offre une subvention pour exécuter des travaux d'adaptation visant à améliorer l'accessibilité à l'intérieur de leur logement, faciliter la circulation et permettre d'y mener aisément leurs activités de la vie courante. Depuis l'entrée en vigueur du programme au printemps 2020, près de 11,6 M$ en subventions ont été octroyés.

« Notre administration est fermement engagée à lutter contre le capacitisme en rendant la métropole accessible à toute la population et cette adaptation commence bien souvent directement chez les citoyennes et citoyens. Avec l'amélioration du programme Adaptation de domicile, ce qu'on souhaite, c'est qu'un plus grand nombre de résidentes et de résidents en situation de handicap puissent vivre dans un logement qui soit bien adapté à leurs besoins. En plus de la bonification des montants des subventions et de la simplification du programme, nous avons également doublé le nombre d'employés qui lui sont dédiés depuis 2021 afin d'accélérer le traitement des dossiers. Nous démontrons une fois de plus que Montréal est engagée à trouver des solutions concrètes pour faciliter la vie des personnes qui vivent avec un handicap », a déclaré le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

« L'accessibilité universelle est essentielle pour assurer une meilleure qualité de vie à la population. C'est la clé d'une société juste et inclusive. Nous sommes confiants que ces nouvelles dispositions du programme de subventions pour l'adaptation de domicile vont contribuer à rendre notre ville plus accessible et accueillante en permettant à un plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais de pouvoir rester dans leur domicile dans des conditions sécuritaires et adaptées à leur situation », a ajouté la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco.

« J'ai eu la chance de bénéficier de ce programme et je suis ravi des aménagements réalisés chez moi. Ils améliorent grandement mon quotidien en facilitant mon autonomie dans mes déplacements et mon confort, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de mon domicile. Si l'accès au programme est en plus facilité, je crois que de plus en plus de Montréalaises et de Montréalais n'hésiteront pas à en faire la demande pour en profiter eux aussi », a témoigné Miloud Benchabane, un résident de Montréal qui a profité du PADM.

Consultez sur la page du programme d'adaptation de domicile pour plus d'informations.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

22 septembre 2023 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :