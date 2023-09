Le Musée de Lachine invite la population à la fête des récoltes





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le samedi 7 octobre de 12 h à 16 h, le Musée de Lachine présente la fête des récoltes, un événement pour se rassembler et se divertir autour des coutumes qui font partie du folklore québécois. La fête des récoltes s'inscrit dans la thématique de l'exposition temporaire Ça pousse! Une histoire à cultiver. Toutes les activités incluant les dégustations sont gratuites et offertes à tous et à toutes.

Un après-midi amusant et éducatif pour toute la famille

La fête des récoltes est une expérience dans la plus pure tradition des foires agricoles avec des activités découvertes, de la danse en ligne country, des jeux d'adresse, des dégustations diverses et des démonstrations de techniques de métiers d'art. Ce sera l'occasion de célébrer l'abondance et le labeur des travailleurs et des travailleuses qui sèment, cueillent, conservent, transforment et cuisinent les produits de la terre. Il sera également possible de visiter l'exposition temporaire Ça pousse! Une histoire à cultiver qui se terminera le 29 octobre prochain.

La fête des récoltes se tiendra sur le site extérieur du Musée de Lachine situé au 1, chemin du Musée, à l'angle de la rue Saint-Patrick. Pour obtenir plus de renseignements sur les expositions et les activités du Musée, consultez museedelachine.com .

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

22 septembre 2023 à 12:40

