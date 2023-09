Innokin remporte le « Prix de l'innovation Golden Leaf » au GTNF 2023 pour la première résistance en céramique conductrice sans métal au monde





SÉOUL, Corée du Sud, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Innokin, une marque leader dans l'industrie du vapotage depuis 2011, a remporté le prestigieux prix Golden Leaf pour son développement de MeFree, la première et unique céramique conductrice permettant d'éliminer le métal des résistances pour cigarettes électroniques. Cette résistance en céramique nouvelle génération relève plusieurs défis de longue date dans la technologie du vapotage, où les résistances traditionnelles, qui contiennent des éléments chauffants en métal, entraînent souvent une chauffe inégale, des « points chauds » et la libération potentielle de métaux lourds toxiques.

Les cigarettes électroniques sont généralement composées de trois éléments principaux : une source d'énergie (la batterie), un élément chauffant (la résistance) et la substance chauffée. La source d'énergie fournit de l'énergie à l'élément chauffant, qui vaporise la substance désirée. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des résistances utilisaient du métal pour chauffer les substances. Cependant, les propriétés de chauffe inégales inhérentes au métal conduisent souvent à des « points chauds » avec des températures inutilement élevées, ce qui compromet à la fois les performances et la sécurité.

En réponse à ce problème essentiel, Innokin a entrepris un projet intensif de recherche et de développement pour créer la première résistance en céramique conductrice sans métal au monde, en remplaçant le métal par une céramique conductrice révolutionnaire en tant qu'élément chauffant. Les résistances en céramique conductrice conventionnelles intègrent des additifs métalliques pour améliorer la conductivité de la céramique, mais elles présentent des niveaux de résistance incontrôlables, ce qui peut se traduire par des performances irrégulières. La solution révolutionnaire d'Innokin, qui associe de manière transparente des composants non métalliques à des matériaux en céramique, offre un avantage distinctif : l'absence de métal, ce qui se traduit par une chauffe particulièrement homogène et efficace.

La nouvelle résistance en céramique conductrice développée par Innokin fait preuve d'une stabilité et d'une résistance à l'érosion remarquables. Elle chauffe rapidement et uniformément les substances telles que les e-liquides, ce qui permet d'obtenir une saveur plus pure et plus satisfaisante. Cette innovation marque une avancée significative dans la technologie du vapotage, et offre des améliorations en termes de performances et de sécurité pour les utilisateurs.

« Nous sommes honorés de recevoir un prix Golden Leaf pour notre travail dans le développement de la technologie des résistances céramiques sans métal », a déclaré Tao Cui, directeur stratégique chez Innokin. « Notre engagement à repousser les limites de la technologie du vapotage nous a menés à cette réalisation révolutionnaire. Cette récompense témoigne de notre responsabilité à fournir à nos clients des produits de vapotage plus sûrs et plus agréables à utiliser. »

La technologie de la résistance en céramique d'Innokin représente un changement de paradigme dans l'industrie du vapotage, et établit de nouvelles normes en matière de performance, de sécurité et de pureté des saveurs. Alors que le paysage du vapotage continue d'évoluer, Innokin reste à la pointe de l'innovation en proposant des produits qui ont un impact positif durable sur la communauté des vapoteurs.

Pour plus d'informations sur Innokin et sa technologie révolutionnaire de résistance en céramique MeFree, rendez-vous sur https://mefreetech.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2217689/Innokin_received_the_Innovation_Award_trophy_during_the_Global_Tobacco___Nicotine_Forum__GTNF___Sept.jpg

22 septembre 2023 à 11:49

