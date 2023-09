Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 20 000 $ pour soutenir les victimes de catastrophes en Afrique du Nord





Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don d'un total de 20 000 $ pour apporter un soutien en réponse à deux catastrophes naturelles majeures survenues récemment en Afrique du Nord.

Dans la région des montagnes de l'Atlas au Maroc, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 s'est produit le 8 septembre, faisant des milliers de blessés et plus de 2 000 morts. Dans le nord-est de la Libye, plus de 5 000 personnes sont mortes et 10 000 sont portées disparues lorsque que la tempête Daniel a touché terre, le 10 septembre. Les vents violents et les fortes pluies qui ont suivi ont entraîné l'effondrement de deux barrages près de la ville de Derna, provoquant des inondations catastrophiques qui ont submergé des quartiers en entiers.

Le FHM répond à deux appels d'urgence. Le Fonds fait don de 7 500 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir ses efforts de secours au Maroc, et de 12 500 $ à l'organisation Islamic Relief Canada pour aider à fournir des abris d'urgence, de la nourriture, de l'eau, des couvertures et d'autres articles de base aux victimes des inondations en Libye.

« Le Fonds humanitaire des Métallos réagit rapidement pour soutenir les victimes de ces événements tragiques qui ont touché le Maroc et la Libye. Alors que les survivants et les familles des victimes cherchent à reconstruire leur vie, nous devons faire tout en notre pouvoir pour contribuer aux efforts humanitaires mondiaux visant à les soutenir », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national du Syndicat des Métallos.

Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire sur les sites web de l'appel de fonds pour les inondations en Libye d'Islamic Relief Canada ou de l'appel de fonds pour le tremblement de terre au Maroc de la Croix-Rouge canadienne.

Créé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est une organisation caritative enregistrée qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les communautés canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par le biais de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent au Fonds des contributions équivalentes.

