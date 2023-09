C'est le grand retour des portes ouvertes du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - En ce début d'automne, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ouvrira ses portes à la population montréalaise. Du samedi 23 septembre au samedi 14 octobre 2023, huit casernes participeront à l'événement afin d'offrir aux Montréalaises et Montréalais une foule d'activités visant sensibiliser les gens sur les bonnes pratiques en matière de sécurité incendie.

Ces journées sont une occasion, pour les petits comme pour les grands, de découvrir l'univers des casernes et d'en apprendre davantage sur les métiers de pompier et d'agent de prévention. C'est également le bon endroit où se présenter pour recevoir divers conseils, visiter les camions, profiter du SIMulateur, rencontrer la mascotte Chef, et bien plus encore!

Cette année, les journées portes ouvertes aborderont particulièrement le sujet de la sécurité entourant l'usage des batteries rechargeables au lithium-ion dans nos appareils de tous les jours et sur l'obligation de se munir d'un avertisseur de fumée fonctionnel.

Pour en savoir davantage les heures d'ouverture, consultez l'horaire ici ou voyez les casernes participantes:

23 septembre :

Caserne 55 :

401, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire , H9R 3J2

3616, rue Hochelaga, Montréal, H1W 1J1

30 septembre :

Caserne 22 :

5455, rue Antonio-Dagenais, Saint-Léonard, H1S 2X3

911, boulevard René Lévesque, Verdun , H3E 1J3

7 octobre :

Caserne 57 :

13795, boulevard de Pierrefonds , Pierrefonds , H9A 1A6

4760, avenue Cumberland , Montréal, H4B 2L4

14 octobre :

Caserne 65 :

1300, avenue Dollard , LaSalle , H8N 2P2

40, avenue Saint-Just, Outremont , H2V 1X8

En espérant vous y voir en grand nombre!

22 septembre 2023 à 11:44

