Une amphore antique récupérée par l'organisme à but non lucratif OceanX livrée à la République de Malte





Après sa découverte en mer Méditerranée et un effort de collaboration d'un an conformément aux directives de l'UNESCO, OceanX a livré l'amphore afin qu'elle soit étudiée par l'université de Malte

NEW YORK, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 septembre 2023, l'organisme d'exploration à but non lucratif OceanX a livré aux autorités maltaises chargées du patrimoine une amphore antique qui a été découverte par hasard sur le fond marin de la Méditerranée lors d'une plongée d'un véhicule sous-marin télécommandé (ROV) à l'été 2022. Cette remise est un exemple de l'utilisation des canaux recommandés par les règlements de l'UNESCO pour la livraison d'un objet ancien par une entité de recherche non gouvernementale. Une cérémonie de remise a eu lieu au Fort Saint-Ange à Malte en présence d'Owen Bonnici, ministre du Patrimoine culturel de Malte, et de représentants d'OceanX, de Heritage Malta, et de la Surintendance du Patrimoine culturel.

L'amphore a été découverte par hasard par des étudiants universitaires participant au programme éducatif phare d'OceanX, Young Explorers , alors qu'ils pilotaient un ROV à environ 3 510 mètres sous la surface de l'océan. Des pilotes de ROV professionnels ont ensuite pris le relai, et ont soigneusement transféré l'amphore du fond marin vers la réplique d'un environnement aquatique à bord de l'OceanXplorer, le navire de recherche marine et de médias le plus avancé jamais construit. OceanX a immédiatement fait part de la découverte de l'amphore aux autorités du port maltais le plus proche. Depuis lors, OceanX a collaboré avec les autorités chargées du patrimoine à Malte afin de suivre les meilleures pratiques pour préserver, dessaler et transmettre l'objet. Après la remise, les archéologues étudieront l'objet pour essayer de déterminer son rôle dans les voies maritimes de l'Antiquité tardive.

« OceanX s'impose des normes éthiques élevées et des pratiques exemplaires reconnues à l'échelle internationale en ce qui concerne la collecte, la préservation et le droit de propriété des objets anciens d'importance historique, a déclaré Vincent Pieribone, co-directeur général et directeur scientifique d'OceanX. Nous sommes particulièrement reconnaissants de la collaboration et des conseils fournis par l'éminente équipe de Heritage Malta qui nous a aidés à transférer l'amphore vers sa juridiction appropriée avec soin et conformément aux normes. Nous sommes impatients que l'objet soit entièrement restauré, préservé et étudié pour que le monde entier puisse le voir et en savoir plus à son sujet. »

Cette collaboration entre OceanX et la République de Malte constitue une avancée significative pour la coopération internationale autour de la recherche scientifique et le respect de l'authenticité et de l'intégrité des biens culturels comme le prévoit la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001.

« La remise de l'amphore par OceanX à Malte est un excellent exemple de bonnes pratiques dans le domaine du patrimoine culturel subaquatique et de sa gestion. Cet objet sera désormais accessible aux étudiants et aux experts afin de continuer à faire la lumière sur le passé maritime de la Méditerranée antique », a déclaré Timmy Gambin, professeur d'archéologie maritime à l'université de Malte.

Au cours de la dernière décennie, OceanX a réalisé des progrès significatifs en matière de recherche océanique, de collecte et de distribution de données, soutenant les efforts des scientifiques locaux et permettant une compréhension plus approfondie des océans à travers l'Union européenne et dans le monde.

À propos de OceanX

OceanX a pour mission d'aider les scientifiques à explorer les océans et à les faire connaître au monde entier par le biais de médias captivants. En réunissant des partenaires de premier plan dans les domaines des médias, de la science et de la philanthropie, OceanX utilise une technologie de pointe, une science intrépide, une narration captivante et des expériences immersives pour éduquer, inspirer et rapprocher le monde de l'océan et construire une communauté mondiale profondément engagée dans la compréhension, l'appréciation et la protection de nos océans. OceanX est une initiative de Dalio Philanthropies, qui soutient les divers intérêts philanthropiques des membres de la famille Dalio. Pour plus d'informations, consultez www.oceanx.org et suivez OceanX sur Facebook , Instagram , Twitter , TikTok , et LinkedIn .

À propos de Heritage Malta

En tant que gardien de plus de 8 000 ans d'histoire, Heritage Malta est l'agence nationale responsable des musées, des pratiques de conservation et du patrimoine culturel. Avec un portefeuille qui comprend des sites archéologiques, des auberges et des palais baroques, des catacombes, des forts, des paysages naturels et des monuments néolithiques classés par l'UNESCO, Heritage Malta est le visage des îles maltaises. Au-delà de la simple valorisation du capital intellectuel et culturel, notre vocation est d'offrir un miroir à la société sous la forme d'un patrimoine qui fait « partie de nous », parce que nous sommes notre histoire, et qu'il s'agit là de notre identité culturelle. Chaque génération, monument, objet ancien, langue, spécimen et célébration ont une histoire à partager. Heritage Malta veille à ce que ces histoires soient conservées pour la postérité et accessibles à tous, partout pour les découvrir et en profiter.

22 septembre 2023 à 11:17

