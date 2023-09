Déclaration de Postes Canada sur le rapport annuel du Commissariat à la protection de la vie privée





OTTAWA, ON, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Chaque jour, les Canadiens nous font confiance pour traiter leurs renseignements personnels. Rien n'est plus important pour nous que de préserver ce lien de confiance. C'est pourquoi nous comprenons que les Canadiens puissent s'inquiéter de la publication du rapport annuel du Commissariat à la protection de la vie privée. Dans son rapport, le commissaire se préoccupe de l'utilisation des données sur les adresses dans le cadre de notre programme Marketing Intelliposte.

Nous sommes déterminés à respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses mécanismes de protection de la vie privée. Nous allons donc nous pencher sur notre programme de données afin de nous assurer que nous sommes à la hauteur des attentes des Canadiens. Entre-temps, nous allons améliorer la transparence et la sensibilisation en plus de simplifier et de promouvoir nos options de refus. Et nous allons continuer à collaborer avec le Commissariat à la protection de la vie privée.

22 septembre 2023 à 11:10

