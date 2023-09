Décès de M. André Lemieux, M. Mohamed Belhaj, M. Alex Levis-Crevier et de M. Abdulla Shaikh - Début des audiences publiques le 25 septembre 2023





QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue des audiences publiques portant sur les décès de M. André Lemieux, de M. Mohamed Belhaj, de M. Alex Levis-Crevier et de M. Abdulla Shaikh survenus entre le 2 et le 4 août 2022. C'est la coroner Me Géhane Kamel qui a été désignée pour présider cette enquête. Elle sera assistée par les procureurs Me Catherine Bourque et Me Pierre-Olivier Bilodeau ainsi que par Dr Marc Jalbert qui agira à titre d'assesseur.

Horaire des audiences



25 au 28 septembre 2023

Heure : 9 h 00



Lieu : Palais de justice de Montréal, salle 14.06

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)



Cliquez ici

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)



+1 581-319-2194 (Numéro payant) (833) 450-1741 (Numéro gratuit) ID de conférence : 586 148 586#

2 au 5 octobre 2023

Heure : 9 h 00

Lieu : Chambre de la jeunesse de Montréal, salle 1.09

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)



Cliquez ici

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)



+1 581-319-2194 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 412 664 915#

10 au 13 octobre et du 17 au 20 octobre 2023

Heure : 9 h 00

Lieu : Palais de justice de Montréal, salle 13.02

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)



Cliquez ici

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)



+1 581-319-2194 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 195 275 187#

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Kamel prévue le 25 septembre à 9 h. Il sera également possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

