AVIS AU PUBLIC - Fermetures de voie sur le pont Macdonald-Cartier

Le 18 septembre 2023, l'organisme d'exploration à but non lucratif OceanX a livré aux autorités maltaises chargées du patrimoine une amphore antique qui a été découverte par hasard sur le fond marin de la Méditerranée lors d'une plongée d'un...

Postes Canada vous invite à assister au dévoilement de quatre nouveaux timbres en lien avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le mercredi 27 septembre à Brantford. Cette émission de timbres constitue le deuxième volet d'une...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures de voie en direction d'Ottawa sur le pont Macdonald-Cartier aux fins de travaux de construction durant la période suivante : le mardi 26...