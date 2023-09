OS franchit le cap des 800 bouffées grâce à la technologie FEELM Max





Une importante marque dans l'industrie de la cigarette électronique a été établie lorsque OS Vape, une série de produits jetables innovante de OS, a présenté sa gamme dynamique à l'InterTabac du 14 au 16 septembre en Allemagne.

Reconnue comme une marque leader sur le marché des produits de chicha en Allemagne, OS dispose d'un vaste réseau local de canaux. S'appuyant sur cette base de ressources riche, l'incursion d'OS dans le domaine des cigarettes électroniques jetables promet aux consommateurs une augmentation du nombre de bouffées, une meilleure maîtrise des coûts et une uniformité inégalée de la vapeur.

Comme l'a révélé Future Marketing Insights, le marché des produits jetables en Europe a connu une augmentation substantielle, représentant une part de revenus de 32,3 % en 2022. Cette croissance robuste souligne la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives sans tracas et sans fumée, éliminant le besoin de recharges ou de remplissages.

L'évolution du secteur des produits jetables implique une commodité accrue et une extension de l'offre pour les consommateurs. En capitalisant sur cette tendance, OS, grâce à sa série de produits innovants et en exploitant son réseau de distribution local bien établi, a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant. De plus, les produits d'OS représentent une option viable pour les fumeurs adultes cherchant des alternatives plus sûres, ce qui pourrait potentiellement réduire la prévalence du tabagisme en Allemagne.

Le lancement d'OS Vape représente une progression notable pour la marque dans le domaine des cigarettes électroniques jetables. En tant que marque majeure de chicha en Europe, OS renforce ses offres en intégrant le FEELM Max - la solution de bobine en céramique jetable leader dans le monde. Cette technologie innovante permet aux consommateurs de profiter d'une option financièrement avantageuse, offrant plus de 800 bouffées avec 2 mL de liquide électronique conformément aux normes TPD.

L'augmentation de 30 % du nombre de bouffées a été empiriquement validée. Inter Scientific, l'un des instituts de test indépendants les plus estimés du Royaume-Uni, a récemment confirmé que la solution FEELM Max peut aisément délivrer entre 880 et 920 bouffées, permettant ainsi aux produits OS Vape de dépasser facilement 800 bouffées et d'approcher un nombre de 900 bouffées. Cette assurance permet aux consommateurs d'OS Vape de profiter en toute confiance de bouffées plus longues, redéfinissant ainsi les perceptions préexistantes du marché.

Se distinguant davantage, la conception sans coton d'OS Vape augmente l'efficacité de l'atomisation, ce qui permet une meilleure utilisation de la capacité de 2 mL de liquide électronique. Au-delà de la longévité accrue des bouffées, son système de gestion infaillible de la puissance assure une remarquable homogénéité de la vapeur de 95 %, consolidant ainsi une expérience de vapotage gratifiante. Cerise sur le gâteau, sa conception ergonomique comprend un réservoir de liquide électronique transparent, permettant ainsi d'apaiser les angoisses des consommateurs.

OS Tobacco a lancé son activité de chicha en 2017 et est rapidement devenue la première marque de chicha la plus vendue en Allemagne, avec des saveurs uniques et exceptionnelles telles que African Queen et Bonnie 'n Clyde. Connue comme la marque de tabac à chicha la plus emblématique et innovante d'Allemagne, OS Tobacco a maintenant introduit les nouveaux OS VAPES en tant que premier projet dans l'industrie de la cigarette électronique.

En tant que marque technologique phare de SMOORE, FEELM est le principal fournisseur mondial de solutions de système de vapotage à système fermé. En exploitant la puissance de la technologie de chauffage à bobine en céramique et de la technologie de reproduction authentique des saveurs, FEELM combine innovation et électronique pour offrir la sensation ultime et une expérience de vapotage haut de gamme.

