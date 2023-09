VAPORESSO COSS triomphe aux Golden Leaf Awards en remportant le prix de l'innovation





SÉOUL, Corée du Sud, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO COSS, le produit révolutionnaire de VAPORESSO, une marque leader du secteur du vapotage, a été récompensé par le prestigieux Golden Leaf Award de l'innovation lors du Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) 2023 qui s'est tenu à Séoul, en Corée du Sud, le 20 septembre.

Le GTNF, une conférence de premier plan sur l'avenir des secteurs du tabac et de la nicotine, est une plateforme prestigieuse qui reconnaît les contributions exceptionnelles apportées au sein de ces secteurs. Récompense très prisée qui reconnaît les contributions exceptionnelles des entreprises des secteurs mondiaux du tabac et de la nicotine, le Golden Leaf Award décerné à VAPORESSO COSS témoigne de la reconnaissance internationale des prouesses d'innovation de VAPORESSO. Ce prix souligne non seulement l'esprit d'innovation et la poursuite de l'excellence incarnés par la marque VAPORESSO, mais aussi l'impact révolutionnaire de la solution VAPORESSO COSS sur le secteur du vapotage.

VAPORESSO COSS résout les problèmes de longue date des produits actuels tout en offrant un design intuitif qui s'aligne sur les habitudes tabagiques traditionnelles. Le slogan du produit, « Convenient Operating, Smart Supplying » (« Fonctionnement pratique, approvisionnement intelligent » en français ») reflète bien ses caractéristiques, et notamment son système de remplissage et de recharge automatique du liquide. Cet appareil compact est le plus petit dispositif de vapotage du marché et dispose de la plus longue autonomie de batterie, ce qui lui permet de se différencier de ses concurrents.

Son système unique de séparation bobine-huile garantit un goût frais et évite les fuites, grâce à un système pionnier de scellage sous vide qui élimine tout contact avec l'air ou d'autres substances. Cette première conception de capsule d'e-liquide au monde offre plus de possibilités à la fois pour les dosettes rechargeables et les systèmes de dosettes pré-remplies. La bobine à mailles de l'appareil est conçue pour délivrer plus de goût.

L'ADN innovant de VAPORESSO est profondément ancré dans ses produits, et la solution VAPORESSO COSS en est un excellent exemple. VAPORESSO s'engage à respecter les trois valeurs fondamentales de sa marque, à savoir l'INNOVATION, la FIABILITÉ et le STYLE, en s'efforçant d'apporter des solutions innovantes aux problèmes du secteur et de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de réduction des risques, de commodité et d'expérience de vapotage sécurisée.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.vaporesso.com/.

22 septembre 2023 à 10:54

