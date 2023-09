Valsoft Corporation se donne de la visibilité sur la chaîne d'approvisionnement grâce à l'acquisition d'ICL





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 22 septembre 2023 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'ICL, chef de file offrant des solutions au secteur du transport et de la logistique.

Fondée par Patrick Donahoe en 1992, ICL est animée par une mission qui lui est propre : être reconnue par l'industrie comme le plus important fournisseur de solutions de visibilité des produits et de vérification des factures tout au long de la chaîne d'approvisionnement logistique. L'entreprise a fait ses preuves en permettant à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

« Jusqu'ici, ICL a concentré ses activités dans le secteur automobile, mais veut aujourd'hui proposer ses produits à une gamme plus diversifiée d'expéditeurs. Pour aider ICL à passer à la vitesse supérieure, il fallait s'associer à une entreprise disposant des ressources et de l'agilité nécessaires, explique Patrick Donahoe. Valsoft, dont la culture et le modèle opérationnel sont en parfaite adéquation avec ceux de notre firme, offre les conditions idéales à l'accélération de la croissance d'ICL. »

ICL propose une large gamme de produits et de services spécialisés, spécialement conçus pour le secteur de la logistique. La firme fournit aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) un système de gestion logistique des véhicules (VLMS), une solution dans le nuage qui centralise et numérise les données des partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Ce système complet rationalise le suivi des factures et le processus de vérification. Tirant parti de son expertise et de ses relations avec l'industrie, ICL a par ailleurs développé Rubicon VLS, qui permet de gérer les services logistiques grâce à un réseau de premier plan de transport de véhicules finis. Les transporteurs automobiles peuvent recourir à ePOD, une application mobile qui simplifie la communication entre transporteurs et équipementiers, ainsi que la production de rapports, éliminant ainsi le recours au papier. Pour les gérants de flottes qui supervisent le stockage des véhicules et l'exploitation des lieux, ICL propose YMS Express, qui comprend des applications logicielles et mobiles favorisant la gestion efficace des activités. Enfin, le Rail Shipment Visibility Portal (RSVP) est une solution logicielle destinée aux clients du rail, qui leur permet de consolider les données provenant de différents chemins de fer et de bénéficier d'une visibilité complète et d'analyses avancées de leurs expéditions.

« Nous sommes enchantés d'accueillir ICL dans notre portefeuille de firmes. Grâce à son offre étendue de produits, l'entreprise s'est imposée comme leader de la logistique automobile, de la gestion des parcs de véhicules et de la logistique ferroviaire, affirme Gustavo Vargas, associé exploitant, Aspire Software, division opérationnelle de Valsoft. Ce partenariat entre ICL et Valsoft constitue une fusion de l'innovation et de l'expertise ayant le potentiel de redéfinir l'avenir du secteur de la logistique automobile. »

À propos d'ICL

En recherche constante d'innovation, ICL est fermement engagée envers l'excellence. La firme réinvestit constamment dans ses logiciels, ce qui garantit leur agilité et leur adaptabilité. Présente à l'international, elle a également des bureaux au Mexique et en Inde. ICL occupe une position de chef de file dans l'industrie du transport et de la logistique grâce à la diversité de ses solutions.

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

Valsoft était représentée à l'interne par David Felicissimo, avocat général, et Ssin Choi, conseillère juridique principale. ICL était représentée par Fred Whitaker et Ashley Bolduc du cabinet Cummins & White, LLP de Newport Beach, Californie.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez www.iclsystems.com et www.valsoftcorp.com.

