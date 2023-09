Huawei publie un livre blanc sur l'architecture pour la transformation intelligente des services publics





SHANGHAI, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du salon HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a organisé une conférence stimulante sur le thème « Accélérer la transformation intelligente des services publics pour promouvoir une société cognitive ». Lors de cet événement, Huawei a publié son Livre blanc sur l'architecture de la transformation intelligente des services publics, et des pionniers internationaux des services publics ont présenté les tendances de la transformation intelligente et les orientations de mise en oeuvre, afin de rendre les services publics plus inclusifs et mieux ciblés.

Lors de la conférence, Xia Zun, président du secteur public mondial de Huawei, a déclaré : « L'intelligence permet au secteur public de mieux servir un plus grand nombre de personnes. Dans une société centrée sur l'humain qui exige une valeur partagée, une collaboration et une coopération plus étroites sont nécessaires pour revitaliser l'infrastructure et l'écosphère numériques afin d'accélérer la transformation intelligente des services publics ».

Publication du Livre blanc sur l'architecture de la transformation intelligente des services publics. Hong-Eng Koh, scientifique en chef du secteur public mondial de Huawei, a indiqué que l'architecture pour la transformation intelligente des services publics comprend la détection intelligente, la connectivité intelligente, la fondation intelligente, les plateformes intelligentes, les grands modèles d'IA et les applications intelligentes. Nous visons des services publics inclusifs et une gouvernance intelligente en nous efforçant d'optimiser l'« humanisation » des services publics, de promouvoir l'« étendue » de la cocréation, d'améliorer la « précision » de la gouvernance, d'accroître la « rapidité » de la réponse aux urgences, de renforcer la « force » de l'infrastructure et d'augmenter la « densité » de la connaissance de la situation.

La transformation intelligente des services publics de Huawei se concentre sur quatre scénarios :

L'éducation intelligente : la transformation intelligente apporte une éducation qui ne connaît pas de frontières et fournit des services d'enseignement proactifs et intelligents, étendant l'éducation scolaire d'une expérience liée à la salle de classe à un apprentissage à tout moment et en tout lieu.

Des soins de santé intelligents : la transformation intelligente redéfinit les modes de gestion et de service des soins de santé et aide à construire un système de service de soins de santé efficace axé sur les personnes grâce à une expérience utilisateur optimale.

L'IA pour le gouvernement et les services publics (AI4G) : l'approche AI4G de Huawei permet l'innovation et la transformation des services publics, de la production sociale et des moyens de subsistance des personnes pour améliorer la gouvernance, la vie et l'économie.

La numérisation des services publics : une infrastructure numérique nationale composée d'un cloud et d'un réseau sera mise en place afin de soutenir la transformation numérique des services publics. En connectant les services publics et les agences gouvernementales dans un grand nombre de villes, cette infrastructure fournira des services innovants d'administration en ligne, d'éducation et de soins de santé, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales éloignées. Elle contribuera à rendre les services publics plus inclusifs et plus équitables.

