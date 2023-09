Esstradinaire ! La bibliothèque Marc-Favreau fête ses 10 ans et invite le public à célébrer





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - La bibliothèque Marc-Favreau fêtera ses 10 ans au mois de décembre. Pour l'occasion, l'Arrondissement convie toute la population à visiter cet automne ce lieu de rencontres et de découvertes, devenu incontournable, afin de participer à plusieurs activités gratuites.

Un automne festif

Pour célébrer les 10 ans, plusieurs activités seront organisées cet automne :

Ateliers participatifs en vue d'une « exposition spéciale 10 ans » qui sera à l'affiche à compter du 1 er décembre;

Lors de la journée anniversaire du 7 décembre, le public sera invité à explorer sa créativité à la Ruche d'art Yéléma, où les enfants comme les adultes prendront plaisir à bricoler; en soirée, un concert transportera toute la famille dans une expérience musicale envoûtante;

journée anniversaire du 7 décembre, le public sera invité à explorer sa créativité à la Ruche d'art Yéléma, où les enfants comme les adultes prendront plaisir à bricoler; en soirée, un concert transportera toute la famille dans une expérience musicale envoûtante; Tout l'automne, en plus de la programmation régulière, des activités surprises seront déployées.

Faits saillants

Inaugurée en 2013, la bibliothèque a été baptisée en hommage au comédien célèbre pour son personnage de Sol. Depuis sa création, elle a connu une fréquentation exceptionnelle. Elle offre des activités d'apprentissages et de création dans une ambiance conviviale et décontractée, en plus de constituer et de diffuser des collections de livres, de jeux vidéo, de jeux de société et d'autres objets utiles.

L'installation fait aujourd'hui partie des bibliothèques les plus fréquentées du réseau montréalais, avec plus de 2,3 millions de visites depuis son ouverture. En moyenne, plus de 320 000 prêts et près de 1000 activités sont offertes par année.

« Depuis 10 ans, la bibliothèque Marc-Favreau participe au dynamisme du secteur au point d'en faire un coeur de quartier. Au-delà de sa vocation littéraire, c'est un espace de socialisation ouvert à tous les publics et son rayonnement va bien au-delà des frontières de l'arrondissement. Quelle fierté d'avoir sur notre territoire une institution qui vient bonifier l'offre culturelle et la qualité de vie de la population », a déclaré le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

« En offrant une programmation diversifiée comme des expositions, des concerts ou encore des soirées pour les ados, la bibliothèque touche un public bien plus large que celui des lectrices et lecteurs déjà aguerris. Je suis particulièrement émue de voir, qu'année après année, la bibliothèque Marc-Favreau ne cesse de se renouveler et s'impose aujourd'hui comme un véritable lieu de vie », a ajouté Ericka Alneus, conseillère d'Étienne-Desmarteau, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La bibliothèque Marc-Favreau se distingue dans le voisinage comme un pôle de culture, d'inclusion et de loisirs, et elle stimule le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens au quartier », a souligné Josefina Blanco, conseillère de Saint-Édouard, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Programmation et inscriptions aux activités

Consultez la programmation complète sur le site Web de l'Arrondissement et réservez votre place aux activités. Surveillez la page Facebook de la bibliothèque pour ne rien manquer des initiatives du 10e anniversaire : www.facebook.com/bibliMarc-Favreau .

22 septembre 2023

