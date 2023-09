Un pas de géant pour l'écosystème québécois des sciences quantiques - Bromont accueille l'un des ordinateurs quantiques les plus performants au monde





BROMONT, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, ont participé aujourd'hui à l'inauguration de l'ordinateur quantique IBM Quantum System One dans les installations d'IBM à Bromont.

Il s'agit du premier ordinateur quantique d'IBM implanté en sol canadien. Ce dernier inclut un processeur quantique utilitaire et permettra d'explorer, en tant qu'outil scientifique, des solutions à des problèmes que les ordinateurs classiques pourraient ne jamais résoudre. Il sera entièrement destiné à l'usage exclusif de la Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec (PINQ2) et de ses organisations membres. Sa puissance de calcul quantique sera ainsi mise à profit, via PINQ2, pour faire progresser les projets de recherche et développement ainsi que les initiatives d'innovation des entreprises et des chercheurs du Québec.

Rappelons qu'en février 2022, lors de la désignation officielle de la zone d'innovation quantique DistriQ, à Sherbrooke, le gouvernement du Québec avait annoncé la conclusion d'une entente quinquennale avec IBM et l'attribution d'une aide financière de 68 millions de dollars à PINQ² pour soutenir l'installation et l'exploitation de cet ordinateur quantique à Bromont. Ce projet représente des investissements totaux de 130,5 millions de dollars.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec se réjouit de la formation d'un groupe de travail de calibre mondial. Celui-ci sera dirigé par PINQ², en collaboration avec IBM, Hydro-Québec et l'Université de Sherbrooke, afin d'accélérer la recherche de solutions quantiques permettant de répondre aux préoccupations liées au développement durable et de renforcer le leadership du Québec dans ce domaine. La création de ce groupe découle d'une initiative d'IBM consistant à identifier les enjeux scientifiques les plus urgents au monde, tels que le développement durable, qui pourraient bénéficier de solutions quantiques.

Citations :

« Le Québec franchit aujourd'hui un pas de géant dans une filière stratégique d'avenir. Avec l'arrivée de l'ordinateur quantique d'IBM, c'est un message clair qui est envoyé : le travail que nous menons dans nos zones d'innovation DistriQ, à Sherbrooke, et Technum Québec, à Bromont, démontre que le Québec a le talent et le savoir-faire nécessaires pour devenir l'un des plus grands leaders mondiaux dans les sciences quantiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec l'implantation de cet ordinateur quantique à Bromont, notre région ajoute une corde à son arc pour outiller davantage les chercheurs et les entreprises qui s'engagent dans la réalisation d'initiatives novatrices. Merci à IBM, à PINQ2, à l'Université de Sherbrooke et à tous les acteurs locaux de se mobiliser autour d'importants projets comme celui-ci, qui font croître et rayonner notre expertise de pointe en recherche et en innovation. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'établissement du premier IBM Quantum System One au Canada, exploité par PINQ2 et ses organisations membres, est la preuve de l'engagement du Québec et du Canada à bâtir des communautés d'innovation capables de s'attaquer à certains des problèmes mondiaux les plus complexes de notre époque. Alors que les ordinateurs quantiques commencent à démontrer leur potentiel en tant qu'outils de découvertes scientifiques, nous sommes ravis de travailler avec PINQ2 et d'autres membres du robuste écosystème technologique du pays pour repousser les limites de l'informatique quantique. »

Jay Gambetta, vice-président d'IBM Quantum

« L'objectif de PINQ² est de soutenir et d'accompagner la transformation des entreprises par l'innovation numérique et quantique, en tirant parti d'un écosystème quantique déjà bien établi pour consolider la position du Québec et du Canada comme acteurs clés de cette révolution. Pour cela, il faut voir loin, avec ambition. À ce titre, la disponibilité au Québec et au Canada de l'ordinateur quantique IBM Quantum System One marque un tournant historique. »

Éric Capelle, directeur général de PINQ2

« DistriQ contribue à la reconnaissance de l'industrie quantique du Québec sur l'échiquier mondial, et ce, de l'innovation universitaire aux solutions prêtes à être commercialisées. Avec l'intégration stratégique d'IBM Quantum System One au portefeuille de la zone d'innovation, nous appuyons une infrastructure de recherche quantique parmi les plus importantes au monde. Notre stratégie visant à favoriser le succès de l'innovation n'incite pas seulement les entreprises quantiques mondiales à établir des bureaux au Québec, mais propose également des solutions technologiques transformatrices aux diverses industries. Au Québec, nous disposons d'une base solide pour faire croître l'industrie quantique, de décennies d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche par l'Université de Sherbrooke et de nombreux partenaires en recherche technologique, tels que Polytechnique Montréal, l'Université McGill et l'Université de Montréal. »

Richard St-Pierre, directeur général de DistriQ, zone d'innovation quantique

« La microélectronique est une alliée naturelle de la technologie quantique. L'agrandissement du C2MI augmentera cette collaboration et permettra la fabrication prochaine de composants servant aux ordinateurs quantiques. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, l'écosystème de Technum Québec, en collaboration avec PINQ2 et DistriQ, participera à la mise en place de technologies innovantes qui changeront le monde de demain, entre autres grâce aux nouvelles capacités de calculs maintenant offertes par PINQ2. »

Normand Bourbonnais, président-directeur général de Technum Québec

« Engagée à mettre les sciences et les technologies quantiques au service de solutions appliquées, notamment dans le domaine de l'environnement, l'Université de Sherbrooke se réjouit de cette annonce. Elle favorisera la mise en place de projets de recherche visant à explorer le potentiel de l'ordinateur quantique et la possibilité qu'il contribue, à terme, à développer une meilleure compréhension des changements climatiques et à trouver des solutions en ce sens. Grâce à son Institut quantique, l'Université offre une expertise reconnue mondialement et forme les professionnels et les scientifiques de demain, entre autres par le biais de son nouveau baccalauréat en sciences de l'information quantique. Nos collaborations fructueuses avec plusieurs organisations partenaires nous permettront de prendre part à la réussite de l'implantation de cet ordinateur au Québec. »

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

Faits saillants :

L'ordinateur IBM Quantum System One inauguré à Bromont constitue le 4 e ordinateur quantique exploité par les partenaires d'IBM à travers le monde, après ceux installés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon.

inauguré à constitue le 4 ordinateur quantique exploité par les partenaires d'IBM à travers le monde, après ceux installés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. L'ordinateur quantique fait partie d'un accélérateur de découvertes de technologies numériques (IBM Discovery Accelerator), lequel combine l'intelligence artificielle, le calcul quantique et l'infonuagique. Le Québec sera ainsi le 2 e endroit au monde, après Cleveland aux États-Unis, à exploiter un tel accélérateur d'IBM associé à un ordinateur quantique consacré entièrement à la recherche et à l'innovation industrielle.

endroit au monde, après aux États-Unis, à exploiter un tel accélérateur d'IBM associé à un ordinateur quantique consacré entièrement à la recherche et à l'innovation industrielle. La désignation de leader en développement durable accordée au Québec par IBM offrira un avantage concurrentiel important dans différents secteurs, notamment la conception de batteries destinées au stockage d'énergie renouvelable, la chimie verte et les matériaux informatiques.

Fondé en 2021, PINQ 2 est un organisme à but non lucratif mis en place par l'Université de Sherbrooke et le gouvernement du Québec. Sa mission est d'accompagner les organisations vers une transformation numérique accélérée, d'accentuer la collaboration et de simplifier le transfert technologique de la recherche vers l'industrie, ainsi que de former les talents de demain.

est un organisme à but non lucratif mis en place par l'Université de et le gouvernement du Québec. Sa mission est d'accompagner les organisations vers une transformation numérique accélérée, d'accentuer la collaboration et de simplifier le transfert technologique de la recherche vers l'industrie, ainsi que de former les talents de demain. DistriQ zone d'innovation quantique est située au coeur de Sherbrooke et jouit d'un écosystème bien établi dans le secteur des sciences quantiques et des applications technologiques. Elle peut notamment compter sur l'apport d'entreprises, d'établissements d'enseignement et d'instituts de recherche reconnus pour propulser le Québec comme chef de file de ce domaine à l'international.

et jouit d'un écosystème bien établi dans le secteur des sciences quantiques et des applications technologiques. Elle peut notamment compter sur l'apport d'entreprises, d'établissements d'enseignement et d'instituts de recherche reconnus pour propulser le Québec comme chef de file de ce domaine à l'international. La zone d'innovation Technum Québec, située à Bromont , vise à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les collaborations pour stimuler les transferts technologiques entre les divers acteurs économiques et faire du Québec un leader mondial des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents.

, vise à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les collaborations pour stimuler les transferts technologiques entre les divers acteurs économiques et faire du Québec un leader mondial des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents. De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat afin de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

22 septembre 2023 à 09:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :