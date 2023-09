/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À VANCOUVER/

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un investissement de plus de 3 millions de dollars pour soutenir la création de 33 logements abordables à Stratford....

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Vegano Foods Inc. Symbole CSE : VAGN Les titres : Oui Motif : En attente d'un contact avec la société Heure de la suspension (HE) : 9 h 31 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre...