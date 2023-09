INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce par la Société d'habitation du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Montréal et Interloge





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Montréal et Interloge invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse pour une annonce importante en logement abordable dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. L'activité aura lieu en présence de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, et de M. Benoît Dorais, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 25 septembre à 9 h.

DATE : Lundi 25 septembre 2023



HEURE : 14 h 30



ENDROIT : Montréal

L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

22 septembre 2023 à 08:41

