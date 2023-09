Phil Breden et Wemotaci, au Québec, reçoivent les prestigieux Prix Roger Cyr pour la sécurité ferroviaire





Dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2023 (18 ? 24 septembre), Opération Gareautrain Canada?un organisme national sans but lucratif faisant la promotion de la sécurité ferroviaire?a le plaisir d'annoncer les lauréats de ses prestigieux Prix Roger Cyr 2022. La municipalité de Wemotaci, au Québec a été choisie pour recevoir le Prix Roger Cyr communautaire, et le président du Comité d'Opération Gareautrain de la Colombie-Britannique, Phil Breden, recevra le Prix Roger Cyr individuel.

Nommés d'après le fondateur d'Opération Gareautrain Canada, les Prix Roger Cyr pour la sécurité publique ferroviaire visent à reconnaître des particuliers et des communautés qui font un travail exceptionnel pour prévenir les décès et les blessures liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété ferroviaire.

L'engagement du lauréat du prix individuel découle de son amour des trains

Phil Breden s'est joint à Opération Gareautrain comme Ambassadeur de la sécurité ferroviaire en 2018, et il est actuellement le président du Comité d'Opération Gareautrain de la Colombie-Britannique. Originaire de la Nouvelle-Zélande, Phil a toujours adoré les trains, et il est tombé amoureux du CPKC quand il a immigré au Canada?et c'est l'une des raisons pour lesquelles il travaille avec Opération Gareautrain.

« Comme j'adore les trains, je ne veux pas que des gens soient blessés, explique-t-il. De plus, en tant qu'amoureux des chemins de fer, j'aime photographier et filmer des trains, et je dois assurer que les gens ne s'approchent pas trop des voies ferrées. »

« Phil incarne le citoyen Ambassadeur de la sécurité ferroviaire, dit Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Il est érudit, passionné et dévoué envers Opération Gareautrain et la diffusion du message sur la sécurité ferroviaire. Il n'hésite pas à se retrousser les manches si on a besoin de son aide, et même une tempête de neige à Vancouver ne le dissuadera pas de sensibiliser les gens à la sécurité ferroviaire. Phil mérite pleinement ce Prix. »

Une communauté motivée par la volonté de prévenir les futures tragédies

L'engagement de la communauté de Wemotaci, au Québec, envers la sécurité ferroviaire vient du fait qu'elle a vécu une tragédie ferroviaire. En 2018, un garçon de huit ans de cette communauté de Première Nation a été heurté et tué par un train alors qu'il jouait sur un pont ferroviaire. Depuis, Wemotaci prend des mesures pour assurer que les membres de tous âges de la communauté comprennent les risques liés aux voies ferrées et aux trains. Des Ambassadeurs d'Opération Gareautrain ont été invités à faire des présentations dans des écoles de Wemotaci pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, et des panneaux sur la sécurité ferroviaire ont été installés dans la communauté.

« Le Service de police de Wemotaci déploie d'immenses efforts pour sensibiliser la communauté Atikamekw à l'importance de la sécurité ferroviaire. Cette sensibilisation accrue entraîne des changements positifs considérables, et nous sommes très reconnaissants au Service de police de Wemotaci et à l'ensemble de la communauté Atikamekw pour leurs efforts. Nous sommes fiers de les considérer comme de vrais partenaires de la sécurité ferroviaire », explique Stephen Covey, chef de la Police et de la Sécurité du CN et membre du Conseil d'Opération Gareautrain.

Opération Gareautrain Canada tient à féliciter et à remercier sincèrement Phil Breden et la communauté de Wemotaci pour les efforts exceptionnels qu'ils déploient afin de promouvoir la sécurité ferroviaire en Colombie-Britannique et au Québec.

À propos des Prix Roger Cyr

Nommé d'après le fondateur d'Opération Gareautrain Canada, le Prix Roger Cyr pour la sécurité publique ferroviaire a été remis pour la première fois en 1981 et est une initiative conjointe à Opération Gareautrain, l'Association des chemins de fer du Canada et Transports Canada. Le Prix individuel est ouvert à tous les partenaires et bénévoles actifs d'Opération Gareautrain qui cherchent à promouvoir la sécurité ferroviaire et qui encouragent les autres à faire de même. Un Prix distinct est aussi offert aux municipalités et aux communautés canadiennes qui font une contribution exceptionnelle à la sécurité ferroviaire par l'intermédiaire de la sensibilisation, de la formation ou de programmes communautaires visant à réduire les accidents liés aux passages à niveau et aux intrusions.

À propos d'Opération Gareautrain

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CN, le CPKC, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, des partenariats avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et avec des outils innovateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux intrusions sur la propriété ferroviaire et au manque de prudence aux passages à niveau. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le site opérationgareautrain.ca.

22 septembre 2023 à 08:35

