/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kings County, Nouvelle-Écosse/





NEW MINAS, NS, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kody Blois, député de Kings-Hants, de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, au nom de Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et de Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings et président de la Kings Transit Authority.

Date : Le vendredi 22 septembre 2023

Heure : 11 h 30 HAA

Lieu : Kings Transit Authority

29, promenade Crescent

New Minas, Nouvelle-Écosse, B4N 3G7

22 septembre 2023 à 06:00

