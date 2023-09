L'exposition « The Way Is Infinite: Centennial Retrospective Exhibition of Zao Wou-Ki » s'est ouverte à l'Académie des Arts de Chine





HANGZHOU, Chine, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 19 septembre, l'exposition intitulée « The Way Is Infinite : Centennial Retrospective Exhibition of Zao Wou-Ki », organisée conjointement par le Musée d'art de l'Académie des Arts de Chine et la Fondation Zao Wou-Ki, a été officiellement inaugurée au Musée d'art de l'Académie des Arts de Chine en Chine. Il s'agit d'un important programme culturel présenté dans le cadre des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou, une célébration de l'Année franco-chinoise du tourisme culturel en 2024.

En tant que plus grande exposition rétrospective de Zao Wou-ki organisée en Chine et la plus grande exposition consacrée à l'art de Zao Wou-ki, l'exposition, qui compte au total plus de 200 peintures et oeuvres littéraires (dont 129 peintures à l'huile), peut être considérée comme un hommage rendu aux origines de la civilisation chinoise fondées par l'artiste chinois le plus influent au monde, ainsi que comme une présentation des résultats exceptionnels des échanges sino-français.

Zao Wou-Ki était un peintre sino-français de renommée mondiale. Né à Pékin en 1920, Zao a été admis à l'École nationale des arts de Hangzhou (aujourd'hui Académie des Arts de Chine) en 1935 et a travaillé comme instructeur à l'académie après avoir obtenu son diplôme en 1941. Il s'est rendu en France pour poursuivre ses études en 1948 et a été invité par le ministère de la Culture à donner des conférences dans son alma mater en 1985. Il a été élu membre à vie de l'Académie des Beaux-Arts en 2003. Zao a mêlé des éléments chinois et occidentaux pour créer un style artistique distinctif. Ses oeuvres figurent dans les collections de plus de 150 grands musées et galeries d'art dans le monde entier, et Zao a apporté une contribution unique aux échanges culturels.

Son parcours artistique a commencé à Hangzhou, un endroit où son talent artistique a été développé. L'exposition, divisée en six sections, présente des peintures à l'huile, des aquarelles, des lithographies et des peintures sur porcelaine réalisées par Zao, ainsi que des oeuvres visuelles de Françoise Marquet, l'épouse de Zao, d'éminents collectionneurs et d'institutions artistiques du monde entier, qui illustrent le parcours artistique de Zao à différentes époques. Parmi les oeuvres importantes qui seront exposées, citons des oeuvres axées sur le thème de Hangzhou, telles que My Home in Hangzhou et Jardin de Mon Père (My Father's Garden), ainsi que ses oeuvres représentatives comme le triptyque Hommage à mon ami Henri Michaux, et Hommage à François, et le diptyque Hommage à Cézanne.

L'exposition se tient du 20 septembre 2023 au 20 février 2024 (ouverte au public à partir du 26 septembre 2023) au Musée d'art de l'Académie des Arts de Chine.

Toutes les oeuvres de Zao Wou-Ki : Zao Wou-Ki - ProLitteris, Zurich.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2217146/1.jpg

22 septembre 2023 à 05:47

