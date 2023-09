La ville de Médine publie le premier « Guide des expériences de Médine »





Le « Guide des expériences de Médine » représente un changement radical dans la planification et le développement urbains.

LAUSANNE, Suisse, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La ville de Médine l'a démontré une fois de plus : son engagement à mettre l'innovation au service de ses habitants et de ses visiteurs est au coeur de tous ses efforts. Des actions, pas seulement des mots.

Dans le but de mettre en place un cadre unique pour la transformation de la vie urbaine dans les villes, l'Autorité de développement de la région d'Al-Madinah (MDA) a lancé le premier « Guide des expériences de Médine ». Il s'agit d'un guide innovant et complet qui identifie et conçoit toutes les expériences de Médine et les habitudes quotidiennes de ses habitants et de ses visiteurs. Le « Guide des expériences de Médine » représente un changement radical dans la planification et le développement urbains, au-delà des stratégies traditionnelles de planification urbaine, en modélisant les habitudes et les expériences quotidiennes de la population en modèles d'expériences vivantes et interactives, contribuant ainsi à une approche complète axée sur les interactions entre la ville, ses résidents et ses visiteurs.

Le guide intègre harmonieusement les expériences de la ville parmi les agences gouvernementales, le secteur des affaires, l'esprit d'entreprise, les résidents et les visiteurs en créant des points de repère communs qui servent de passerelle entre les parties concernées dans le but commun d'améliorer la qualité de vie des résidents de Médine, d'enrichir l'expérience de ses visiteurs et de contribuer à accroître la compétitivité de Médine par rapport à d'autres villes.

Le guide renforce également la position de Médine au niveau mondial en matière de conception d'expériences urbaines et d'innovation urbaine, car il s'agit de la première ville à élaborer un guide complet des différentes expériences couvrant toutes les utilisations et tous les lieux de la ville, sur la base de l'interaction directe des résidents et des visiteurs.

À propos de la ville de Médine

Médine, officiellement Al Madinah Al Munawarah, qui signifie littéralement « la ville illuminée », est la deuxième ville la plus sainte de l' Islam et la capitale de la province de Médine en Arabie saoudite . La ville compte environ 1,5 million d'habitants, ce qui en fait la quatrième ville la plus peuplée du pays .

La ville de Médine figure dans l'indice IMD Smart City 2021 et est classée deuxième ville intelligente d'Arabie saoudite après la capitale Riyad, quatrième au niveau régional et 73e au niveau international. Médine a adopté très tôt les indicateurs ISO 37122 sur les villes intelligentes, et fait partie des 10 premières villes au monde à être accréditées par le Conseil mondial des données urbaines. Médine est la première ville d'Arabie saoudite à élaborer une stratégie globale de ville intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216482/Cycling_City_of_Madinah.jpg

22 septembre 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :