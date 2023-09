Ouverture de la conférence sur l'industrie diamantaire à Zhengzhou, en Chine.





ZHENGZHOU (Chine), 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La conférence sur l'industrie diamantaire 2023 se tient à Zhengzhou, dans la province du Henan, du 18 au 22 septembre. Placée sous le thème « Réunir les avantages de la chaîne industrielle et co-créer l'avenir du matériau diamanté », la conférence invite les scientifiques et les entrepreneurs les plus influents à prononcer des discours et organise des dialogues de haut niveau sur les frontières technologiques, les tendances de l'industrie et les questions brûlantes dans le domaine des diamants artificiels au niveau mondial. Parallèlement, des activités telles que l'exposition Grown Diamond 2023 et le concours de design Grown Diamond 2023 seront organisées, selon le comité d'organisation.

Le secteur chinois du diamant artificiel a été créé en 1963 et industrialisé à Zhengzhou. Après 60 ans de développement, il a fait l'objet d'éloges : « Pour les diamants mondiaux, il faut se tourner vers la Chine ; pour les diamants chinois, il faut se tourner vers la province du Henan ». À l'heure actuelle, la Chine est devenue un pays majeur dans l'industrie mondiale des matériaux superdurs, dont la production de diamants artificiels représente environ 95 % du total mondial, 80 % de cette production étant réalisée dans le Henan. La zone de développement industriel de haute technologie de Zhengzhou, le principal pôle de l'industrie du diamant artificiel de Zhengzhou, dispose de riches ressources innovantes telles que des sociétés cotées en bourse, des universités et des associations industrielles. Elle accélère actuellement la construction d'une base nationale de production de diamants artificiels de renommée internationale et de premier plan.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442340

Légende : La Conférence sur l'industrie diamantaire 2023 s'est ouverte à Zhengzhou, en Chine.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2217331/Conference.jpg

21 septembre 2023 à 23:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :